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Ove sezone sam uspeo da kanališem svoje emocije: Ivan Marinković zadovoljan ovom sezonom, evo na šta je upozorio glasače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici su se danas poslednji put obratili iz Rajskog vrta.

Za sam kraj razgovora sa učesnicima Drvo mudrosti pozvalo je Ivana Marinković.

- Ove sezone sam kanalisao svoje emocije, ovo je jedna od najjačih sezona, za mene najbolja, o svemu smo razgovarali, sve smo rešili - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi poručio gledaocima pred početak superfinala - pitalo je Drvo.

- Verujem da su gledali ovu sezonu, da su se zajedno s nama plakali, smejali se, da smo im podarili svega, ali da se večeras pripreme, biće spektakularno veče, da će biti puno izanenađenja, da glasaju za svoje favorite, da bude najspaktakularniji završetak ove sezone - poručio je Marinković.

Autor: R.L.

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