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Šišti poput ekspres lonca! Vezaću mu uši na mašnu: Terza besan kao ris na Milicu Veličković i njenog druga, odlučio da je sutra pozove, a onda i TUŽI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Terza ne dolazi sebi od besa nakon sukoba sa Gačićem.

Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto u Eliti 9. Ovom prilikom za Pink.rs progovorio je o svom plasmanu, a onda se osvrnuo na sukob sa drugom Milice Veličković.

- Ostaju fukare, ali okej, nema veze. Najbitnije mi je da sam svoje honorare sačuvao, a za ostalo me boli uvo.

Ni njemu nije jasno kako je Sofiji oprosto sve uvrede na račun porodice i ćerke Barbare.

- Zatvoren prostor i sve. Da sam napolju ne bih joj životu oprostio. Nismo zajedno, niti ćemo biti.

Foto: Pink.rs

Nema nameru da gleda detalje Sofijine afere sa Danetom.

- Ona i Dane me ne zanimaju. Žena ima koliko hoćeš.

Ne odustaje od želje da tuži Milicu Veličković za starateljstvo nad ćerkom.

Foto: Pink.rs

- Sa Milicom na sud, a Barbaru bih voleo da vidim. Ona je komentarisala da Brbara nema oca tako da će tako i na sudu. Ona je dovela ovog da proziva, ali rešićemo. Uči će im na mašnu biti vezane, ali polako. Sutra ću je zvati da vidim Barbaru, a ne nju. Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

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