Terza ne dolazi sebi od besa nakon sukoba sa Gačićem.
Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto u Eliti 9. Ovom prilikom za Pink.rs progovorio je o svom plasmanu, a onda se osvrnuo na sukob sa drugom Milice Veličković.
- Ostaju fukare, ali okej, nema veze. Najbitnije mi je da sam svoje honorare sačuvao, a za ostalo me boli uvo.
Ni njemu nije jasno kako je Sofiji oprosto sve uvrede na račun porodice i ćerke Barbare.
- Zatvoren prostor i sve. Da sam napolju ne bih joj životu oprostio. Nismo zajedno, niti ćemo biti.
Nema nameru da gleda detalje Sofijine afere sa Danetom.
- Ona i Dane me ne zanimaju. Žena ima koliko hoćeš.
Ne odustaje od želje da tuži Milicu Veličković za starateljstvo nad ćerkom.
- Sa Milicom na sud, a Barbaru bih voleo da vidim. Ona je komentarisala da Brbara nema oca tako da će tako i na sudu. Ona je dovela ovog da proziva, ali rešićemo. Uči će im na mašnu biti vezane, ali polako. Sutra ću je zvati da vidim Barbaru, a ne nju. Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić