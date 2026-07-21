Žestoko suočavanje Takija i Mevlide: On Durdžiće nazvao polusvetom i monstrumima, oni istakli da njegovu ćerku ne žele u svom domu! (VIDEO)

Maja je u završnici devete sezone osvojila 10. mesto, čime je završila svoju borbu za pobednički pehar i plasman među devet najbolje rangiranih finalista.

Nakon što je napustila Belu kuću, Maja se uputila u deo studija u kojem su voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević razgovarali sa porodicama superfinalista. Tamo ju je sačekao njen otac Taki Marinković, koji joj je pružio podršku po izlasku iz rijalitija.

Pored Takija, u studiju je bio i Mustafa Durdžić, otac Majinog dečka Asmina Durdžića. Njihov susret privukao je veliku pažnju, a usledio je i razgovor sa voditeljima o Majinom učešću, njenom plasmanu, kao i planovima nakon završetka "Elite 9".

Iako nije uspela da se domogne pobedničkog trona, Maja Marinković je još jednom ostavila snažan pečat u rijalitiju i stigla do samog finiša jedne od najuzbudljivijih sezona "Elite".

Vreme je sada za suočavaje Takija i Maje - kazao je Darko.

- Nemoj da se svađaš - rekao je Taki Maji.

- Da li si razočaraa 10. mestom? - upitao je Darko.

- Ne. Konkurencija je stvarno jaka, ispratili smo ove civile koji su ipali - rekla je Maja.

- Kako ti je delovala Takijeva reakcija? - upitao je Darko.

- Ja mu dugujem veliko izvinjenje. Dugujem izvinjenje Asminovoj porodici. Ja se izvinjavama Minki, Mustafi i Mevlidi jer sam izgovarala neke reči. Nije istina to što sam rekla, naravno. Sramota me je sad da vas gledam u oči. Kad ih sad gleda, vidim da su jedna normalna porodica, žao mi je zbog svega što sam izgovorila - kazala je Maja.

- Ja ne znam šta da kažem. Ti si svoje sve rekla, ne znam odakle ti ideja da one stvari sve kažeš. Asmin tebe jeste vređao, ali ja nisam tebe vređala. Ja sam samo rekla da nisam za tu vezu, jer ne vidim tu ništa dobro. Uživala sam kad se svađate, samo da se rastavite. Želim ti da budeš srećna i da pronađeš nekog za sebe. Vas dvoje niste jedno za drugo. Njemu ne mogu da branim da bude sa nekim, ali sve što sam rekla, rekla sam na osovu njenih postupaka - kazala je Mevlida, Asminova majka.

- Ja razumem vašu reakciju, svašta se izgovaralo i žao mi je - kazala je Maja.

- Želim ti sreću i da malo poradiš na sebi, pre svega svoj rečnik da popraviš - istakla je Mevlida, Asminova majka.

- Minka, kako se osećaš jer je Maja govorila da si prostitutka i da opštiš intimno sa svojim ocem? - upitao je Darko.

- Neprijatno mi je Darko i to pitanje. Majo, što se tiče, ti si sve rekla - rekla je Minka, Asminova sestra.

- Ja sam rekla da mi je žao - kazala je Maja.

- Majo, ja sam tebe hvalio, da si lepa i lepo izgledaš, ali što si rekla, ne mogu da ti oprostim. To što si izgovorila je bolesno - rekao je Mustafa, Asminov otac.

- Tokom svađe, ja sam svašta izgovarala, svaša smo Asmin i ja izgovarali, ja to priznajem i veoma mi je krivo zbog toga - rekla je Maja.

- Mevlida, da li ostajete pri stavu da ćete odvojiti Asmina i Maju? - upitao je Darko.

- Da, jer nisu jedno za drugo, to je tako - kazala je Mevlida, Asminova majka.

- Ja nikoga ne želim da odvojim, ali preko reči da pređem ne mogu - kazala je Minka, Asminova sestra.

- Mislimo da nisu jedno za drugo - kazao je Mustafa, Asminov otac.

- Ja ću da kažem Maji šta imam. Sa Durdžićima neću da pričam, da neko gvori da će ćerku da mi šure vrelom vodom. Mevlida je psihopata, ona je za lečenje - kazao je Taki.

- Taki, ali Maja se izvinjava Durdžićima - kazao je Darko.

- Što da se izvinjava?! Nije mi jasno zašto - kazao je Taki.

- Taki, da li nešto zameraš Maji? - upitao je Darko.

- Ona je sve moje u životu, ali sve ću da joj kažem u četiri oka, dobiće kritiku. Ko su Durdžići da se ona pravda Asminovoj porodici. Onakvo Asminovo ponašanje njegovo ne može da se oprosti - kazao je Taki.

- Ja i mislim da ja treba da se opravdam svom ocu, to je tako, sigurno će me kritikovati - kazala je Maja.

- Majo, tvoja baka je umrla zbog tebe, jer je sve posvetila tebi, za neke stvari ću da ti kažem šta imam - rekao je Taki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.