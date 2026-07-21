Jedva čeka da vidi Vanju? Janjuš otkrio kako se oseća nakon visokog plasmana u superfinalu! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović dočekala je Marka Janjuševića Janjuša na crvenom tepihu koji je zauzeo 9. mesto u velikom superfinalu ove noći.
On je otkrio kako se oseća i da li je zadovoljan svojim plasmanom, ali je i priznao da li jedva čeka da vidi svoju devojku.
- Janjuše, tvoja najbolja sezona - rekla je Maša.
- Jeste i drago mi je isrekno. Ovaj kretenski narod podržava ludake - rekao je Janjuš.
- Pronašao si ljubav svog života - rekla je Maša.
- Jesam, nadam se da me čeka - rekao je Janjuš.
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Autor: N.P.