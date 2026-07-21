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Jedva čeka da vidi Vanju? Janjuš otkrio kako se oseća nakon visokog plasmana u superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović dočekala je Marka Janjuševića Janjuša na crvenom tepihu koji je zauzeo 9. mesto u velikom superfinalu ove noći.

On je otkrio kako se oseća i da li je zadovoljan svojim plasmanom, ali je i priznao da li jedva čeka da vidi svoju devojku.

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- Janjuše, tvoja najbolja sezona - rekla je Maša.

- Jeste i drago mi je isrekno. Ovaj kretenski narod podržava ludake - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pronašao si ljubav svog života - rekla je Maša.

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Marko Janjušević Janjuš zauzeo je 9. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

- Jesam, nadam se da me čeka - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

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Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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