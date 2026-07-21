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PUBLIKA PRESEKLA! Anita Stanojlović završila učešće u Eliti 9 kao trećeplasirana finalistkinja

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan trenutak pun emocija, a nakon odluke publike saznato je da je svoje takmičenje završila Anita Stanojlović, koja je u velikom superfinalu osvojila 3. mesto.

Posle više od deset meseci provedenih pred kamerama, brojnih izazova, emotivnih trenutaka, uspona i padova, Anita je stigla do samog vrha i završila sezonu kao trećeplasirana finalistkinja devete sezone.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Anita je bila jedna od učesnica koja je privlačila veliku pažnju javnosti. Njenu sezonu obeležile su emotivne priče, odnosi sa cimerima, brojni razgovori, ali i situacije koje su izazivale reakcije gledalaca širom regiona.

Iako nije osvojila pobednički pehar, Anita Stanojlović završila je sezonu kao trećeplasirana finalistkinja i ostavila snažan trag u jednoj od najuzbudljivijih sezona rijalitija.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što su poslednje na Rajskom ostrvu ostale Anita Stanojlović, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, u tom trenutku su voditelji Ana Radulović i Milan Milošević otkrili koje dve učesnice će se na samom kraju boriti za prvo mesto.

Nakon što su otkrili da je Anita Stanojlović zauzela bronzano mesto, ona se odmah zaputila kod robota Toše.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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