Ne bi me iznenadilo da ponovo završe zajedno: Dača Virijević proglasio Aneli i Asmina za NAJVEĆE FOLIRANTE, pa otkrio da je Durdžić ZVAO NJEGOVOG OCA (FOTO+VIDEO)

Bivši učesnik "Elite 9" Dača Virijević nakon osvojenog 14. mesta otvorio je dušu za Pink.rs i bez zadrške komentarisao svoje učešće, sukob sa Lukom Vujovićem, odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, ali i ponašanje Maje Marinković i njenog oca Takija.

Na samom početku priznao je da je zadovoljan svojim plasmanom, ali i ponosan što je iz rijalitija izašao uzdignute glave.

- Meni je još pre nedelju dana neko predvideo da ću završiti na 14. mestu. Iskreno, prezadovoljan sam. Ova sezona je bila veoma teška za mene, jer su učesnici bili spremni na ozbiljne uvrede, pa čak i fizičke nasrtaje. Uspio sam sve to da izdržim i da uvek iznosim svoje mišljenje, bez obzira na to sa kim ulazim u sukob - rekao je Dača.

Osvrnuo se i na sukob sa Lukom Vujovićem, koji je tokom rijalitija vređao njegovog oca.

- Mislim da je trebalo baš tako da izgleda njihov susret. Da sam ja vređao nečije roditelje, i ja bih bio manji od makovog zrna kada bih stao ispred njih. Moj otac je pokazao da je gospodin, da nije nikakav mafijaš kako su ga predstavljali, već čovek koji je došao da podrži svog sina. Luka je tim ponašanjem pokazao kakav je zapravo - poručio je Virijević.

Govoreći o prijateljstvu sa Stanijom Dobrojević, Dača je otkrio da je upravo zbog tog odnosa izgubio pojedine ljude.

- Da, mnogi su mi okrenuli leđa kada sam postao dobar sa Stanijom. Moj otac je upoznao njenu porodicu i mogu da kažem da su zaista divni ljudi. S druge strane, Asmin i Aneli su pokazali svoje pravo lice. Posle svih uvreda koje su razmenili završili su zajedno u krevetu. To dovoljno govori o njima - rekao je on.

Nije štedeo reči kada je govorio o odnosu Asmina i Aneli, za koji smatra da nema budućnost.

- To su dva foliranta. Nemaju ni srama ni blama. Posle svega što su izgovorili jedno drugom, ljubili su se i ponašali kao da se ništa nije dogodilo. Uveren sam da će ili ponovo završiti zajedno ili će njihov odnos završiti velikim haosom. Asmin je više puta pokazao da ima problem sa kontrolom besa i to me iskreno brine - rekao je Dača.

Komentarisao je i sukob između Maje Marinković i Takija sa porodicom Durdžić.

- Mustafa i Melvida su mi delovali kao sasvim normalni i pristojni ljudi. S druge strane, Taki je bio veoma nadobudan i bezobrazan. Na kraju se pokazalo da mu je najvažnije da Maja bude u centru pažnje i da bude u 'tvrdom hajpu'. Ako je nekome hajp to da mu neko vređa porodicu na televiziji, onda stvarno treba da se zapitamo gde živimo - rekao je bivši učesnik.

Dotakao se i odnosa Aneli Ahmić i Filipa Đukića, za koji tvrdi da nikada nije verovao.

- Kako možeš da budeš sa muškarcem koji je rekao da ga ne zanimaju žene sa decom? Ja u tu ljubav nikada nisam poverovao. Mislim da je sve bilo isključivo zbog trenutne koristi i strasti, ništa više od toga - iskren je bio Dača.

Na pitanje da prokomentariše odnos Site Ahmić prema sestri Aneli, nije birao reči.

- To su jako loši porodični odnosi. Takve stvari kasnije ostavljaju posledice na celu porodicu. Deca najviše ispaštaju kada su odnosi među najbližima poremećeni - rekao je on.

Za kraj je izneo svoje viđenje odnosa između Asmina i Aneli nakon završetka rijalitija.

- Posle svega što smo gledali, ne bi me iznenadilo da vrlo brzo ponovo završe zajedno. Posle svih uvreda završili su u istom krevetu, pa me više ništa ne može iznenaditi kada su njih dvoje u pitanju - zaključio je Dača.

Dača je na samom kraju otkrio i da je Asmin danas kontaktirao njegovog oca, kako bi mu se izvinio.

- Kontaktirao je mog oca, ali meni Asminovo izvinjenje ništa ne znači, kao ni mojoj porodici. Ja sam se izvinio njegovim roditeljim koji mi ništa nisu krivi. Ne mogu da kažem da je lepo od njega što se izvinio, jer taj čovek nema ništa lepo u sebi, ali pozvao jeste i moj tata je rekao da nije imao specijalnu reakciju, kao ni da razgovor nije dugo trajao - rekao je Dača i dodao:

- Maja je sinoć likovaal dok se Asmin svađao sinoć sa Stanijinom drugaricom, tako da Maja neće dozvoliti da se Asmin izvinjava bilo kome. A mislim da mu maja neće dozvoliti ni da vidi svoju ćerku - rekao je Dača.

Autor: Iva Besarabić