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NE ODVAJAJU SE! Maja i Asmin stigli zajedno na žurku povodom kraja Elite 9, rešili da dokažu da je njihova ljubav prava

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Velika proslava povodom završetka "Elite 9" okupila je brojne bivše učesnike, ali su najveću pažnju odmah po dolasku privukli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su se pojavili zajedno i još jednom pokazali da njihova ljubavna priča traje.

Par je stigao ruku pod ruku, vidno raspoložen i nasmejan, ne skrivajući bliskost pred okupljenim medijima i brojnim fanovima. Iako su tokom prethodnih meseci prolazili kroz brojne uspone i padove, njih dvoje su očigledno odlučili da svojoj vezi pruže novu šansu i nastave zajedničkim putem.

Foto: Pink.rs

Njihov odnos od samog početka izaziva burne reakcije, a nije tajna da su se suočavali i sa protivljenjem pojedinih članova porodica, koji nisu podržavali njihovu romansu. Samim tim kao što je poznato Asmin je ostavio Staniju Dobrojević i uplovio u ljubavnu vezu sa Majom.

Foto: Pink.rs

Na žurki povodom kraja "Elite 9" nisu skidali osmeh sa lica, pozirali su fotografima i privukli najveću pažnju među zvanicama, pa nema sumnje da će upravo njihov odnos i nakon završetka rijalitija ostati jedna od glavnih tema u javnosti.

Autor: N.B.

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