NE ODVAJAJU SE! Maja i Asmin stigli zajedno na žurku povodom kraja Elite 9, rešili da dokažu da je njihova ljubav prava

Velika proslava povodom završetka "Elite 9" okupila je brojne bivše učesnike, ali su najveću pažnju odmah po dolasku privukli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su se pojavili zajedno i još jednom pokazali da njihova ljubavna priča traje.

Par je stigao ruku pod ruku, vidno raspoložen i nasmejan, ne skrivajući bliskost pred okupljenim medijima i brojnim fanovima. Iako su tokom prethodnih meseci prolazili kroz brojne uspone i padove, njih dvoje su očigledno odlučili da svojoj vezi pruže novu šansu i nastave zajedničkim putem.

Njihov odnos od samog početka izaziva burne reakcije, a nije tajna da su se suočavali i sa protivljenjem pojedinih članova porodica, koji nisu podržavali njihovu romansu. Samim tim kao što je poznato Asmin je ostavio Staniju Dobrojević i uplovio u ljubavnu vezu sa Majom.

Na žurki povodom kraja "Elite 9" nisu skidali osmeh sa lica, pozirali su fotografima i privukli najveću pažnju među zvanicama, pa nema sumnje da će upravo njihov odnos i nakon završetka rijalitija ostati jedna od glavnih tema u javnosti.

Autor: N.B.