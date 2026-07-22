Da li se spremaju zvona svadbena?! Mina blista dok govori o odnosu sa Viktorom, otkrila da im cvetaju ruže, pa istakla: PRIČAMO O BUDUĆNOSTI! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić obavila je razgovor sa Minom Vrbaški, koja je nakon završetka "Elite 9" sumirala svoje utiske i osvrnula se na period koji je provela pred kamerama. Mina je otvoreno govorila o svom učešću, važnim trenucima koji su obeležili njeno rijaliti putovanje, ali i o odnosima koje je izgradila tokom boravka u Beloj kući.

Posebnu pažnju privukla je tema njenog odnosa sa Viktorom Gagićem. Mina je otkrila da je veoma zadovoljna njihovim odnosom i da između njih postoji lepo razumevanje, poštovanje i podrška.

Kako je istakla, u sjajnom je odnosu ne samo sa Viktorom, već i sa njegovom porodicom, koja joj je pružila toplinu i prihvatila je na lep način. Mina nije krila koliko joj znači što je okružena ljudima sa kojima može da bude svoja i sa kojima deli iskren i prijateljski odnos.

- Vikor i ti ste zaljubljeni, o čemu ste pričali kad ste bili sami? - upitala je Ivana.

- Sve je kako treba. Volimo se, pričamo o budućnosti. Porodice su nam se uklopile, ja sam više kod njega, on je bio i kod mene. Mislim da smo prvi par gde su se porodice međusobno zagrlile - rekla je Mina.

- Da li su ti njegovi nešto rekli? - upitala je Ivana.

- Da treba da poštujem sebe kao ženu. Njegovi su divni, zaista imam da kažem najlepše stvari - rekla je Mina.

- Kako komentarišeš borbu Stanije i Aneli? - upitala je Ivana.

- Borba Aneline i Stanijine podrške do kraja. Mislim da je Aneli za mrvicu više zaslužila pobedu, jer je ostavila tri godine svog života u rijalitiju - rekla je Mina.

- Mina, kako komentarišeš ostale pozicije? - upitala je Ivana.

- Nisam očekivala da se Kačavenda visoko pozicionira, mislila sa da će Janjuš biti na tom mestu. Ivan je zaslužio treće mesto, po mom mišljenu - rekla je Mina.

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Autor: S.Z.