On je gospodin jedan! Asmin otkrio da će sve probleme rešiti sa Anelinim bratom Ajlinom, pa ga ona potkačila: Nemoj da ja pričam sada kakav si ti (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, spremni da razjasne sve što je obeležilo njihov turbulentan odnos.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Kada bi socijalno došlo u kuću, kada bi videli niz kakve stepenice silazi moje dete, odmah bi uzeli dete. Grofica loži vatru na drva. Starateljsvo imamo Aneli i ja, niko drugi i ne treba da ima - rekao je Asmin.

- A kada si nas izbacio iz stana kao ke*ove i otišao sa onom ku*vom?! Nemoj da ja pričam sada kakav si ti. Imam ja dokaze o Staniji brojne - rekla je Aneli.

- Evo, gledaoci, dobio sam sada sve podatke, da je Asmin upisan kao otac - rekao je Milan.

- Dete zbog Aneli ne ide na preglede, ne ide u vrtić, a dete da je u Austriji, imalo bi sve to - kazao je Asmin.

- Mevlida je meni napisala da je Osman Karić javno tražio pare za Noru i time ponižavao Asmina kao oca - kazao je Milan.

- To je jedno ponižavanje mog deteta, da neko prosi za moje dete. Ja ću sve da rešim sa Anelinim bratom, on je gospodin, sve ću sa njim da rešim - rekao je Asmin.

- Da li se plašiš susreta sa Ajlinom, Anelinim bratom? - upitao je Milan.

- Ne, on je gospodin jedan - kazao je Asmin.

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Autor: S.Z.