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Doživela je sunovrat karijere: Maja urnisala Staniju Dobrojević, više ne može da sluša o njenom moralu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iznervirala se i obelodanila sve što misli!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković, a putem audio-poziva uključila se gledateljka koja je urnisala Aneli Ahmić.

- Asmine, Aneli je preko Instagrama upoznala Ivana koku koji je Matorin prijatelj i on je pozvao da se upoznaju u Dubai. Da li znaš šta je ona radila s njim u Dubaiju? Ona je išla s njegovim prijateljima po afteru i tako dalje. Ti si kao loš otac, a ona je dobra majka? Kako da ne apsolutno, nemoj ni ona tako sa ocem deteta - rekla je gledateljka.

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- Mene zanimaju samo Aneli, Maja i Nora, niko drugi. Stanija je ista kao Aneli, to su ista g*vna - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti kada si u Beloj kući moraš da poštuješ pravila, a ne da ih kršiš. Tvoj otac je na Red televiziji rekao da si ti nakon što te Aneli blatila i pričala one stvari za d*ldo, a da si ti pomislio na samoub*stvo. Koliko je Aneli loše pričala o tebi, to ni pas maslo ne bi pojeo - rekla je gledateljka.

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- Slažem se, ali isto tako je vaša Stanija ušla i pričala gluposti - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, ti si mene toliko razočarala u Eliti 9? - rekla je gledateljka.

- Zbog čega? - upitala je Maja.

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- Jer si toliko puta nagovarala Asmina da vređa Staniju - rekla je gledateljka.

- Ma šta lupaš ti gluposti? Ti nisi svesna kako bi Stanija prošla da nije bilo Maje da me spreči - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve i da sam joj to izgovorila, to je ništa u moru splačina koje je ona meni izrekla. Ova sezona je Stanijin sunovrat, doživela je sunovrat karijere - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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