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Vukli su se kao creva za vodu: Asmin opleo po Teodori Delić, pa priznao: Pipkao sam je, to mi je bila osveta Bebici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić progovorio je o pogledima koje mu je upućivala Teodora Delić!

Voditeljka emisije "Narod pita", Ana Radulović, poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Nemanja iz Beograda ovde. Imam pitanje za Asmina. Pljuvao je svima majku srpsku, a ta ista majka srpska ga je hranila - rekao je gledalac.

- Ako si video, to je demantovano, to je bilo kada sam opsovao Mići majku, rekao sam jasno i glasno da mu je*em mater u pi*ku. To što su hteli da mi napakuju da sam ja to rekao, to okačite mačku o rep - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- A što se Stanije tiče, nastavite da je gazite i dalje, iskreno, po mom mišljenju, Aneli je trebala da bude na prvom mestu, a ne Stanija. Stanija je takvo zlo i takva babetina, nemam šta da kažem u vezi nje, žena je dno dna...Za Maju nemam šta da kažem, Maja je oduševila sve žive - rekao je gledalac.

- Je l' si to gledao Teodoru Delić ili nisi - pitala je Ana.

- Nikada. Radila je sve to da bi bila u temi, da sam hteo, mogao sam da budem na mestu Filipa Đukića. Ja sam bio sa Bebicom u sukobu napolju, hteo sam da mu se osvetim, hvatao sam mu malo devojku i to. Nije mi davao povoda da ga vređam, ona me je stalno gledala na početku, dirao sam je malo da se Bebici osvetim, pa je pakovala priču sa Dačom. Ona priča da smo Maja i ja mrtvi, a oni se vuku kao creva za podu. Ona komentariše sve, svima nađe manu, govori da su blam i nisu moralni, Bebica je stvarno voli i prašta joj, a unakazila ga je i psihički i fizički. Baš te dve najglasnije žene, videli smo, Sofija i Teodora, da su najveća dva blama - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje uspomene su da nema šta da se iskopa. Mene ne možeš da vidiš u tako nekom blamu! Kada gledamo, to su moji ljubavni odnosi, to sam ja, ali ne možeš da vidiš onakve blamove, mislim na neke te jeftine rijaliti priče i starije muškarce. Ja sam od svakog svog dečka, isključujem Janjuša, napravila ime i prezime. Sofija i afera sa Danetom, ona komentariše da bi sebe nahranila na neki kur*inski način, funjarski, da bude u pričici i da splektari - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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