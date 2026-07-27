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SVE ISPLIVALO NA VIDELO! Dane otkrio da li je bilo poljupca i intime sa Sofijom, Terza zapenio na nju: Kad si stigla da se čuješ sa još jednim?!(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dane bez zadrške odgovorio na sva pitanja o odnosu sa Sofijom, dok je Terza žestoko reagovao!

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a voditeljka je ponovo uključila Daneta (70).

- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.

- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.

- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako sam i mislila da će biti odgovori - rekla je Sofija.

- E moj Dane, bolje da si meni kupio auto. Spasio sam ga - rekao je Terza.

- Je l' se kaješ zbog svega? - pitala je Ana.

- Naravno. Šta će meni taj ranac u životu. Ja sam takva. Meni je bilo interesantno kad je rekao da želi ženu poput mene - rekla je Sofija.

- Ti treba da kažeš da te boli uvo za njega, a ne da ti je zanimljivo. Odakle ti vreme da izdvajaš vreme da se dopisuješ sa nebitnim ljudima - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam imala pažnju i dobijala sam pažnju od jedene osobe. Bio je jedan kvalitetan dečko koji je zaslužio moju pažnju. To je bilo posle osmice -

- Kad si postigla i sa ovim i sa onim? Kad si stigla da se čuješ sa drugim momcima? - pitao je Terza.

- Naravno da ću da izlazim. Šta mene b riga šta Dane radi - rekla je Sofija.

- Sve lažeš. - rekao je Terza.

- Što si jedn priču pričao Sofiji, a drugu za crnim stolom? - pročitala je Ana pitanje.

- Pričao sam i za crnim stolom da se ne bih pomirio sa tobom - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.

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