Moje stavri je lomila ali mene nije slomila! Bukti rat između Aneli i Stanije, ona otkrila šta zapravo misli o Maji: Propala je i treba da radi na sebi (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković, a Vuk je bio naredni koji se uključio.

- Zanima me koje mišljenje imaš o karakteru Maje? - pitao je Vuk.

- To ne bi volelii da čujete. Pokušaću to da kažem da lepši način. Moje stavri je lomila ali mene nije slomila. U Zadruzi 2 nije ovoliko partnera menjala. Mislim da je propala i da treba da radi na sebi. Nije imala od koga ni da nauči bolje. Što se Aneli tiče mi ne bi imale jedan sukob da sam se ja pitala. da je samo ćutala i gledala moju borbu sve bi joj išlo u korist. - rekla je Stanija.

- Ti si se proslavila preko mene jer nisi postojala - rekla je Aneli.

- Izgubila si imaš pravo da se ljutiš. Ove godine sam ti još dala na značaju. Ti nemaš podršku već lažnjake. Svaka baba po deset profila. Ti si jedan veliki gubitnik. - rekla je Stanija.

- Ljubavnica si bila Asminu, Kikiju. Bila si udata za čoveka od 64 godine - rekla je Aneli.

- Bila sam udara i bio je to kratak brak. Ovo je čista laž. Ko želi neka veruje - rekla je Stanija.

- Dva propala braka. Godište je '62. Brazilac. - rekla je Aneli.

- Godište je laž. Kakav bre Brazilac? To je period kad jesam bila udara, ali ostalo je laž. - rekla je Stanija.

- Ovo je deklarisana ljubavnica. - rekla je Aneli.

- Toliko te bolim da ti je potrebno lečenje - rekla je Stanija.

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Autor: Teodora Mladenović