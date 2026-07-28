Dačo Virijević se ukljućio uživo u emisiju, otkrio kako Luka hoće da kupi mir sa njim, pa izneo šta je Aneli pričala za Situ: Jedva čekam da se objavi klip! (VIDEO)

Stanija, Maja i Aneli, koje su pred kamerama otvorile brojne teme, osvrnule se na dešavanja nakon rijalitija i odgovarali na pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković, a Danilo Dača Virijević se uključio u program.

- Što si toliko ostrašćena? - pitala je Stanija.

- Ko je ostrašćen? - rekla je Aneli.

- Sramota me je što moram da sedim sa ovom prostakušom - rekla je Stanija.

- Unkazila je Staniju verbalno. Demolirala ju je argumentima. Kako ju nije bilo sramota kad je došla na klupicu? - rekla je Maja.

- One su opsednute sa mnom. - rekla je Stanija.

- Moje mišljenje je da je Aneli upravu. - rekla je Maja.

- Oni nemaju ni psa zajedničkog. - rekla je Aneli.

- Ovo je realnost - rekla je Maja.

- Ponašala si se kao da si udata za mene, kao da imate petoro dece - rekla je Aneli.

- Moram sve ovo da prokomentarišem. Nadam se da će svi otići u Dubrovnik i da bude jedan s*ks do jutra. Je l' su Aneli i Asmin pokušali da reše problem oko ćerke? Nešto ne vidim. Imamo sliku da vidimo dva roditelja kako se ponašaju i čime se bave. Aneli i dalje nije problem Maja nego Stanija. Stanija joj je kriva za sve posle svega. Dva foliranta, ološa. Videli smo kako se Aneli ljubi sa Mustafom, Mevlidom i Minkom. Ja ne znam šta je sa Majom. - rekao je Dača.

- Ne odgovaram ovom malom patuljku - rekla je Aneli.

- Podnešene su mnoge tužbe protiv Aneli, a protiv Maje ne želim da podnesem nijednu tužbu, progledao sam joj kroz prste. Luka mi je pustio poruku gde Aneli priča da je Sita najveće zlo i da je opljačkala porodicu. Jedva čekam da Luka objavi taj klip. - rekao je Dača.

- Nebitan mi je lik. Mi smo izbačene iz kuće zbog nje. Nikada ona meni ne može biti draga. On je njoj rekao da sam ja pekarka, a ona je znala ko sam ja. Znala je za mene i Noru, a bila je sa njim. Ona je za mene ljubavnica - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović