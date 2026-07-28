AKTUELNO

Zadruga

Proslavila sam ovaj polusvet: Stanija potkačila svoje suparnice, pa Aneli poručila da joj je stavila pare u džep! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija, Maja i Aneli, koje su pred kamerama otvorile brojne teme, osvrnule se na dešavanja nakon rijalitija i odgovarali na pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Ja ne mislim da je Slavica loša žena, ali čovek ne može da bira šta će da napravi. Ona je njena ćerka. Kad sam slušala njenu čestitku, videla sam da se žena stidi. Moraće da snosi opdgovornost za sve što je izgovarala. Ona je iz svoje mržnje i sujete prema Asminu pokušala mene da zgazi. Mislim da je njenu majku sramota njenih postupaka. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sramota me je što sam sa ovim pojavama u prostoru. Ovaj polusvet sam proslavila ja. Stavila sam joj novac u džep. Maja je poznata u rijalitiju, na žalost, samo po svojim se*sualnim odnosima. Zboh mog poslednjeg izbora rešila sam da uđem i okončam. Na ove ljdue se ne bih obazirala. - rekla je Stanija.

- Šta ti je majka rekla? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisu ni naoštreni kao ja što ću se pozabaviti advokatima. Mnogo sam se isplakala kad je brat došao sa snajkom. Bio je i protiv toga da mama dođe na superfinale. - rekla je Stanija.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita uživo

#Maja Marinković

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#Stanija Dobrojević

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Idemo do pobede: Stanija priznala da li žali zbog prijateljstva s Anđelom, Janjuš joj pružio podršku! (VIDEO)

Domaći

O OVOME JE STANIJA PRIČALA U EMISIJI! Isplivali dokazi o braku Asmina i Aneli, lagao Dobrojevićevu od starta, a evo kome je priznao da je oženjen (VID

Zadruga

Ipak je ona žensko: Anđelo ne želi da degradira Boginju u Eliti, već će s njom spavati napolju! (VIDEO)

Zadruga

OČIGLEDNO SAM MU FALILA I TIH PET MINUTA: Stanija i Maja raspalile rafal uvreda jedna drugoj zbog Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

NIJE POŠTEDELA LJUTU RIVALKU! Stanija poručila devojkama da se čuvaju sumnjivih tipova poput Asmina, pa optužila Aneli da je preko nje od sebe pravila

Zadruga

Pozdravi batu, možda mu poraste kosica: Maja sve monstruoznije uvrede upućuje Staniji, od ovog haosa nema dalje! (VIDEO)