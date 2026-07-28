Proslavila sam ovaj polusvet: Stanija potkačila svoje suparnice, pa Aneli poručila da joj je stavila pare u džep! (VIDEO)

Stanija, Maja i Aneli, koje su pred kamerama otvorile brojne teme, osvrnule se na dešavanja nakon rijalitija i odgovarali na pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Ja ne mislim da je Slavica loša žena, ali čovek ne može da bira šta će da napravi. Ona je njena ćerka. Kad sam slušala njenu čestitku, videla sam da se žena stidi. Moraće da snosi opdgovornost za sve što je izgovarala. Ona je iz svoje mržnje i sujete prema Asminu pokušala mene da zgazi. Mislim da je njenu majku sramota njenih postupaka. - rekla je Maja.

- Sramota me je što sam sa ovim pojavama u prostoru. Ovaj polusvet sam proslavila ja. Stavila sam joj novac u džep. Maja je poznata u rijalitiju, na žalost, samo po svojim se*sualnim odnosima. Zboh mog poslednjeg izbora rešila sam da uđem i okončam. Na ove ljdue se ne bih obazirala. - rekla je Stanija.

- Šta ti je majka rekla? - pitao je Darko.

- Nisu ni naoštreni kao ja što ću se pozabaviti advokatima. Mnogo sam se isplakala kad je brat došao sa snajkom. Bio je i protiv toga da mama dođe na superfinale. - rekla je Stanija.

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Autor: Teodora Mladenović