Nerio sumirao svoje učešće tokom Elite, Uroš otkrio ko mu je pružio podršku nakon izlaska iz rijalitija: Hvala mu na svemu! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovorili su na sva pitanja gledalaca i najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja, a usledilo je novo telefonsko uključenje od Zorice.

- Da li se kaješ i da li si zadovoljan svojim učešćem? - pitala je Zorica.

- Mogao sam pokazati mnogo više ali nisam hteo da ulazim u rasprave. Sve u svemu, za moje prvo učešće sam zadovoljan - rekao je Nerio.

- Da li bi ušao ponovo u Elitu? - pitala je Zorica.

- Sve zavisi ako se sve poklopi, ali za sada nemam to u glavi - rekao je Nerio.

- Je l' ste se snašli? - pitala je Zorica.

- Jesmo, sada smo u apartmanu. Imamjo gde otići posle ovoga. Baka Nada je obezbedila stan u Splitu. - rekao je Nerio.

- Je l' si u kontaktu sa Aneli? - pitala je Zorica.

- Par poruka smo razmenili. Ništa nismo nešto dublje pričali - rekao je Nerio.

- Prokomentariši prvo, drugo i treće mesto? - pitala je Zorica.

- Svi znaju da je meni favorit bio Janjuš. Prvo mesto katastrofa. Nije Stanija zaslužila tu pobedu. Ništa lepo nije pokazala. Niko od njih nije zaslužio ta mesta. Voleo bih da je Aneli pobedila u toj konkurenciji. Ovo je njena najteža sezona. Ja sam ipak i rekao da između Stanije i Aneli favorit mi je Aneli. Sloba, bez obzira na što su nas povezivali, pozajmio mi je novac. Hvala mu na svemu. - rekao je Uroš.

- Uroše, čuli smo se prethodnih emisija. Neke moje savete si prihvatio i ove godine si bio super. Ti ideš unapred i u smislu zrelosti. Je l' češ uću u sledeću sezonu? - rekla je naredna gledateljka.

- Videćemo - rekao je Uroš.

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Autor: Teodora Mladenović