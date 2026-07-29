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Jedva dočekao da oplete po Sofiji! Uroš žestoko iskomentarisao njen odnos sa Danetom, pa svim silama stao u odbranu Milice Veličković (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerio i Uroš spremno su odgovorili na sva pitanja i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja, a usledilo je novo telefonsko uključenje nakon što su bivši učpesnici prokomentarisali goruću temu između Daneta i Sofije Janićijević.

- Dane se pojavio i uključio. Uroše verujem da si željan da prokomentarišeš - rekao je Darko.

- Gledao sam to. Katastrofa mi je njeno ponašanje. Taj čovek je nju finanirao. Devojka ima želudac za sve i to je u opisu njenog posla. Pokušavao sam da ubedim gledaoce da je ona zlo. Sama sebe je rešila, otkopala jamu i u nju upala. Katastrofa mi je što Terza sa njom ima takav odnos sa njim, prate se. - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Katastrofa i to što je govorila za njegovog sina. To je jedan stariji čovek. On je dolsovno čovek bolestan i da ga je Sofija izmanipulisao, on se zaljubio i ona mu je uzela novac. Ko da je krivi? - rekao je Nerio.

- Sofija i Dane su mi bolesni. Svako na svoj način. To nije poniženje za njega nego za nju. Video sam u porukama da je i Brankica dobre pare uzimao. Dane im je bio zlatna koka. Tu mi je najgori Terza. Sofija je njega uvukla u svoj mulj, a on je to dozvolio - dodao je Uroš.

- Kako komentarišeš prepiske koje su izašle o Terzinom bratu? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- On nije nikakav poglavica. Milica nikoga ne ucenjuje. Ona traži od Terze da bude otac, ali to je bezuspešno. Ne vidim želju ni sa Terzine strane, a ni sa njegove porodice da se to reši - rekao je Uroš.

- Ovde Danica iz Beograda. Prvo ću da pozdravim Neria. Ti gledaj sebe, dete i suprugu. Poordica je najveće blago, a ako toga nema gledaj sebe i svoju porodicu i baku od tvog tate jer je zaslužila. Skućite se, mladi ste i sa moje strane sve najbolje - rekla je gledateljka.

- Definitivno ću se pobrinuti za Hanu i Ariu i potrudiću se da uspostavim bolji odnos sa bakom Nadom. - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdravi Hanu i ćerku i samo gurajte napred. Uki, dobro veče ili dobro jutro. Boriš se kao lav. Kako ti je mama? - pitala je Danica.

- Biće bolje. - rekao je Uroš.

- Vidim da braniš Milicu, ali ona je gostovala u Magazin In i rekla da ne brani da dete ide i da može da ide i da ima dobru komunikaciju sa njegovom majkom. Nemoij slušati sve što Milica kaže. Nemoj mnogo braniti Milicu. - rekla je gledateljka.

- Znam koliko se Milica lavovski brani za Barbaru i sebe. Podržavam je maksimalno - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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