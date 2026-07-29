Gledateljka pružila svu podršku Urošu, pa posavetovala Neria: Ne treba da slušaš Asmina! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremno su da odgovorili na sva pitanja gledalaca.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je Uroša Stanića i Neria Ružanja, a usledilo je novo telefonsko uključenje bilo je od Milice.

- Uroša i Neria bih pohvalila. Volela bih da pitam Uroša gde nalazi svetlu, pozitivnu tačku u crnilu? - pitala je gledateljka.

- Mama i bliski prijatelji. Bilo mi je teško nakon izlaska. Posetiću psihoterapeuta. - rekao je Uroš.

- Sa kojim učesnikom bi mogao da odeš na kafu? - pitala je gledateljka.

- Već sam bio izašao sa Ivanom, Boginjom i Vanjom Prodanović. Mogao bih da dodam Daču i Uroša. - rekao je Nerio.

- Koje piće i jelo bi mu ponudio? - pitao je Darko.

- Neku kobasicu, a piće s*ks on the beach - našalio se Nerio.

- Nerio ne treba da slušaš Asmina. - rekla je gledateljka.

- Ovde Radmila iz Šida. Uroš je moj favorit zbog svačega. Da li ulaziš u desetku? - rekla je naredna gledateljka.

- Pregovori su u toku. Videćemo tek sam izašao - rekao je Uroš.

- Nerio, kad putuje? - pitala je gledateljka.

- Kad budem bio u mogućnosti. Sada ne znam tačno - rekao je Nerio.

- Staniju bih najviše izgrdila. - rekla je gledateljka.

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Autor: Teodora Mladenović