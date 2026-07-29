Ništa mi nažao nisu uradili: Nerio otkrio kako je došlo do susreta sa Durdžićima, pa otkrio šta je naučio o sebi tokom boravka u rijalitiju! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja, a usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Nerio, zdravo sine, a možeš mi biti unuk. Nemoj se sekirati. Ja imam tri sina. Ni mi majke nismo sve majke. Samo gledaj Hanu i dete i maloj Arii da napraviš brata- rekla je gledateljka.

- Možda bude i sestra. Šta znam - rekao je Nerio.

- Uroše, dobar si dečko. Čuvaj sebe i svoju majku - rekla je gledateljka.

- Hvala puno, divni ste - rekao je Uroš.

- Kako je došlo do susreta sa Durdžićima? - pitao je Darko.

- Mustafa je prvi prišao i odveo me kod Mevlide. Ništa mi nažalo nisu uradili. Lep susret. Ishvalili su me malo. Ne sećam se baš najbolje, ali znam da je bilo lepo. - rekao je Nerio.

- Da li si Nerio našao prijatelja u Eliti? - pitao je Darko.

- Mislim da nije bilo dovoljno vremena za prijateljstvo,a li našao sam drugara u Eliti. Boginja, Vanja, Uroš, Ivan, Dača. Ne mogu se sa njima družiti u isto vreme. Pozdrav za baba Vendu - rekao je Nerio.

- Šta ste naučili o sebi u ovoj sezoni? - pitao je Darko.

- Koliku toleranciju imam i koliko sam neuništiv - rekao je Uroš.

- Koliko mi je jezik brži od pameti. I meni i Hani. - rekao je Nerio.

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Autor: Teodora Mladenović