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Nisam previše ni očekivao od tebe: Ivan čestitao Anđelu na plasmanu, pa otkrio zašto nijedan muškarac neće vezu sa Aneli i Stanijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan i Anđelo večeras otvaraju sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Stvarno ti čestitam. Nisam previše ni očekivao od tebe. Zašto ne bi odplivao malo na Tašmajdanu. - rekao je Ivan.

- Što se mene tiče mogao sam da osvojim 150. mesto. Ja sam sa svojim 11. zadovoljan. Meni je bitno šta kaže moje okruženje. - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milan ovde iz Vrnjačke Banje. Po meni je Dača jako dobar rijaliti igrač, a bio bi bolji da se ne vodi pitanjima. - rekao je Milan.

- Ne bih ulazio ko će kome da vraća dugove. To što je Aneli rekla na samom kraju rijalitija je katastrofalno. Pokušala je opet da dođe do gledaoca. Što ne bi kupila od honorara nećaku auto. - rekao je Ivan.

- Zašto niko ne želi zvanično vezu sa Aneli i Stanijom? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ono što je glavna njihova karakteristika je nezahvalnost. Samoživost kod Stanije. Imaju mnogo loših osobina. Obe su bile nekulturne i vulgarne. Što su ih izbegavali ja ne znam, ali nisu Aneli. ona je njih dosta promenila. - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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