Maja, Stanija i Aneli se suočile sa škakljivim pitanjima, pa Marinkovićeva žeštoko udarila na Mustafu Durdžića: Sigurna sam da se pretplatio...! (VIDEO)

Stanija, Maja i Aneli, koje su pred kamerama otvorile brojne teme, osvrnule se na dešavanja nakon rijalitija i odgovarali na pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković, a Darko im je pročiao pitanja sa Instagrama.

- Ja sam sigurna da se Mustafa pretplatio na OnlyFans - rekla je Maja.

- Ona je u vezi sa Asminom i tako govori o njegovom ocu - rekla je Stanija.

- Neka se provoza do Rume - dodala je Aneli.

- Kako te nije sramota da pozoivaš Asmina da se svađa sa roditeljima? - pročitao je Darko pitanje.

- Ne pozivam - rekla je Maja.

- On je u vezi sa njom, a ona to izgovara pred milionima ljudi - rekla je Stanija.

- Još noćaš traje akcija. - rekla je Maja.

- Je l' može Stanija da pokaže sve diplome? - pročitao je Darko pitanje.

- Sve sam objavila. Sve je 5.00 i sve postoji na mrežama. - rekla je Stanija.

- Majo zašto za sve što kaže gleda u Staniju? - pročitao je Darko pitanje.

- Nisam želela da budem anmetljiva. - rekla je Maja.

- Ko je gospodin sa Jahorine kome Aneli igra u krilu? - pročitao je Darko pitanje.

- Ne znam zaista - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović