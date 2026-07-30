PUKLO PRIJATELJSTVO?! Ivan pecnuo Anđela zbog odnosa sa Boginjom, ona se uključila uživo u emisiju: Koliko si kvarna (VIDEO)

Ivan i Anđelo večeras otvaraju sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Anđelo, da li misliš da su Tamara i Anita bili u nekoj vrsti intimnog odnosa? -pitao je gledalac.

- Ne mislim. Nisam neko ko se bavi tuđim životima. Niti se raspitujem. - rekao je Anđelo.

- Da li misliš da su Bebica, Tedora, Anita i Maja psihopate? - pitao je gledalac.

- Ne mislim. Postoji prostor da se Bebica i Teodora izvuku i nastave vezu. Maja stvari koje radi u odnosima zna da nisu normalne. Maja je kao drugarica, drug stvarno super, alik u tim ljubavnim odnosima greši. Previše ljubomoriše. Sm,atram da je ove sezone ona ta koja ej započela bespotrebne rasprave. Anitu mogu da razdvojim od njih. Ja sam to proživeo. - rekao je Anđelo.

- Zašto nisi hteo da uđeš u odos sa Aneli i Stanijom? - pitala je Ana.

- Moj odnos je bio drugačiji sa Aneli. Ukućani su govorili da vide nešto između nas. Jesmo se peckali na početku. U jednom momentu smo totalno sve to batalili. Drugi su više to potencirali. Kod Stanije jeste postojao prostor. Vrlo brzo smo tom druženju i njenom ishitrenom ponašanju sasekli smo jer smo počeli da se svađamo. To je bila prava odluka. Mislim da bi bilo još gore nego što smo se kao drugari posvađali - rekao je Anđelo.

- Mateja kraj telefona. Anđelo, da li si se ofarbao? - pitao je naredni gledalac.

- Nisam. - rekao je Anđelo.

- Mojih top pet najgorih. Sofija, Anđelo, Asmin, Maja i Bebica. Ivane, da li si se čuo sa Kulićima? - rekao je gledalac.

- Čuo sam se. Sve je okej. - rekao je Ivan.

- Bila mi je zanimljiva tvoja veza sa Vanjom Prodanović. - rekao je gledalac.

- Bio sam malo grub i direktan kad sam raskinuo sa njom. Vanja i ja smo u super odnosu. Čujemo se svaki dan. Nismo se videli. Ona je divna devojka. - rekao je Ivan.

- Da komuniciram sa Boginjom preko tebe ne pada mi na pamet. Kako se ja družim sa Boginjom, ne bih došao da pričam sa Ivanom o tome. Mislim da radiš istu stvar kao i u rijalitiju. - rekao je Anđelo.

- Ivane ne mešaj me u vaše svađe. Rekla sam da se nismo videli. Što ti mene mešaš u rasprave. Ideš u emisiju mene da spominješ. - rekla je Boginja.

- Koliko si kvarna. Ne mešam te. - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović