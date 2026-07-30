Nastavio da rešeta, pa dobio hladan tuš! Anđelo zakucao jednom rečenicom Ivana, pljušte brutalne prozivke: Ti si folirant, a ja sam doktor (VIDEO)

Ivan i Anđelo večeras otvaraju sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Daj negde me poklopi, demantuj, razvali. Ja živim u centru Beograda gde sam rođen. Svi pričate rupa. Slobodno dođite da vidite kakva je rupa. Ja sam jednom polemisao šta je ostvaren čovek. U čemu si ti ostvaren? Malo pre si rekao da si proputovao. Pa šta. Putuješ, okej. - rekao je Ivan.

- Žao mi je što nisi ništa postigao - rekao je Anđelo.

- Uporedi se burazeru. Koji fakultet imaš i smer? Gde radiš ekonomista? Hoćeš da te zaposlim negde, u nekom hotelu? - rekao je Ivan.

- Kad sam završio fakultet radio sam u agenciji za nekretnine. Imao sam i bilborde. - rekao je Anđelo.

- Ti si folirant, a ja sam doktor - rekao je Ivan.

- Ovde Snežana iz Kosovske Mitrovice. Veliki pozdrav za Anđela. Nemoj da slušaš ovog, nemoj da mu odgovaraš pitanja jer nisu normalna. Budi veliki čovek, a ne kao on nečovek. Šta je on u životu stekao i pružio u životu deci? Ko je njemu drug? - rekla je gledateljka.

- Hvala vam puni i veliki pozdrav za vas - rekao je Anđelo.

- On sa svojom sestrom nije bio godinama u kontaktu. On pliva u rakiji i alkoholu. - dodala je gledateljka.

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Autor: Teodora Mladenović