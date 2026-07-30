Kao da je na njoj istresao sve frustracije: Ivan odradio analizu ličnosti Anđela kao čoveka, pa se dotakao njegovog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)

Nakon brojnih prozivki i sukoba, Ivan i Anđelo večeras ukrštaju argumente pred kamerama.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Zovem zbog Ivana. On je bio moj favorit. Sledeće sezone među prva dva da budeš. - rekao je gledalac.

- Ne vidiš nikakvu dubinu u toj osobi. Melanholičan. Čovek koji je celu sezonu sedeo u ćošku. Neshvaćen u svojoj mladosti sa traumama iz detinjstva. Dozvolio je da drži vi*ratore od 40 cm i ljuljašku gde je privodio devojke. Znači da ima se*sualne traume. Danas sam video jedan klip gde Anđelo ne voli žene starije kao njegova majka. Izlazi slika Milene Kačavende i njegove mame. Iste. Ništa loše. Klasičan Edipov kompleks.Gledaš svoju majku, nešto se tu dešavalo, i onda se dešava Milena na kojoj, kao da je istresao svoje frustracije. Dovoljno sam ga opisao. - rekao je Ivan.

- Vezaću te za radijator, za Kačavendu. To je najveći blam koji sebi može da dozvoli - rekao je gledalac.

- Ti u svojoj glavi izmišljaš i umišljaš. - rekao je Anđelo.

- Treba da skineš taj tupe sa glave i uradiš kosu. On svaku noć pred emisiju ide u hotel i prska tupe na glavi. To se skine tokom noći i vidi se koliko je ćelav. Kad se oznoji to kaplje. - rekao je Ivan.

- Opiši Ivana kao čoveka - rekao je gledalac.

- Iskompelksiran,pakostan, kvaran, prevarant, loš suprug, loš otac i loš prijatelj.- rekao je Anđelo.

- Ti ćeš dečko nekome da pričaš o prijateljstvima. Ćuti o prijateljstvima mučeniče jedan. U mene ne može niko da se razočara bez argumenata. Ti ne možeš da se pohvališ sa svoje 33 godine. Nemaš dužu vezu od 6 meseci. Koji je tvoj uspeh? - rekao je Ivan.

- Završen fakultet, svaki posao koji sam radio - rekao je Anđelo.

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Autor: Teodora Mladenović