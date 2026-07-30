Stavili sve karte na sto! Anđelo dao sud o Asminu i Maji, potom Ivan razvezao jezik o Anđeli Đuričić: Ispala je folirant (VIDEO)

Nakon brojnih prozivki i sukoba, Ivan i Anđelo večeras ukrštaju argumente pred kamerama.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Anđelo, trebalo je da budeš prvi. - rekla je gledateljka iz Kruševca.

- Ja sam bio vođa poslednje nedelje. Bila je neka anketa, da svako od nas treba da kaže zbog čega treba da pobedi. Ja sam poslednji imao reč. Anđelo ustaje, 40 minuta je pričao o sebi. Svi su krartko pričali, a on je pričao 45 minuta. Kaže da je na svim anketama tokom sezone bio prvi. Da li je ovaj čovek ikada nekog zabavio? On je celu svoju sezonu ispričao. De su ti ljudi da glasaju za tebe? - rekao je Ivan.

- Šta misliš o Asminu i Maji da li će opstati u vezi? - pitala je gledateljka.

- Smatram da im je veza na nivou, perspektivna. Ma baš me briga - rekao je Ivan.

- Ja sam i tamo govorio da su tamo odlepili jedno za drugim. Ne znam sad šta se dešava. Ne bavim se životima. Mislim da će njihova veza potrajati duže nego što su mnogi očekivali. - rekao je Anđelo.

- Da li planiraš da uđeš u desetku? - pitala je gledateljka.

- Nikad ne reci nikad. Mislim da sam zaokružio petu sezonu. - rekao je Anđelo.

- Da li su Ivan i Vanja Prodanović u vezi? - pročitala je Ana pitanje.

- U telefonskoj. Kad sam izašao video sam par njenih intervjua i ništa loše nije rekla za mene - rekao je Ivan.

- Kako komentarišete ulazak Anđele Đuričić? - nastavila je Ana.

- Anđela je ostavila trag i uvek je bila upečatljiva. - rekao je Anđelo.

- Anđela je kao i Aneli bila folirantkinja i izdala me je prošle sezone. Ispala je folirant i izduvala ga je. Mislim da nema šta da nam priča - rekao je Ivan.

- I posle svega zašpratio si se sa Dačom? -

- Upoznao sam njegovog oca i porodicu na finalu. Lepo su mi se ljudi javili. Dodali smo se

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Autor: Teodora Mladenović