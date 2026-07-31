Odnos nam je bio jeziv: Teodora bez zadrške iskomentarisala svoj odnos sa Bebicom, otkrila šta ju je privuklo kod Đukića! (VIDEO)

Teodora i Filip prvi put nakon izlaska iz ''Elite 9'' oči u oči odgovaraju na sva pitanja gledalaca.
U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', a ovo veče voditelja Ana Radulović ugostila je u studio Filipa Đukića i Teodoru Delić.
- Da li ste nekome slali tužbe? - pitala je Ana.
- Bebici - rekao je Filip.
- To je njihova stvar. Svako odgovara za svoje postupke. Ima par situacija gde su tvrdili neke stvari i mnogo sam bila besna u tim situacijama. Videćemo da li će i dalje tvrditi da se bavim nemoralnim radnjama. Nemaju dokaz za to. Dosadno mi je i da se bavim tim glupostima. - rekla je Teodora.
- Šta je to što te je privuklo kod Filipa? - pitala je Ana.
- Pokazao je hrabrost da iznese to. Fizička privlačnopst kao i on što kaže koja je prerasla u hemiju. ja njega generalno nisam upoznala uopšte. Nismo nešto ni pričali ali kaoo da smo se u nekim stvarima kapirali. Pokazao je na poečtku hrabrost ali posle je ispalo da ne izgleda tako. Moj i Nenadov odnos je bio katastrofalan, toksičan i jeziv. U prošlim sezonama se nije desilo da sam se njuškala sa nekim drugim. Moj i Nenadov odnos je na početku bio nezreo i zato se desila situacija sa flerfom, Nemanjom. U drugoj sezoni je bio bezazleni flert. – rekla je Ana.
- Zašto ostaješ u odnosu sa nekim kada nisi srećna? - pitala je Ana.
- Nenad je meni poslednjih tri mesdeca da se promenio. Da je naš odnos savršen, nije. - rekla je Teodora.
- Da li si bila srećna kada si se družila sa Filipom? - pitala je Ana.
- Osećala sam se rasterećeno - rekla je Teodora.
- Da li tetoviraš? - pitao je gledalac.
- Da - rekao je Filip.
- Teodora, žao mi je što se porodice od tebe i Bebice ne gotive. To ubija vezu.
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Autor: Teodora Mladenović