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Sačekao me je šamar realnosti: Teodora ne krije da joj je odnos sa Bebicom na klimavim nogama, pa Đukić svojim stavom sve šokirao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši rijaliti partneri ponovo zajedno u studiju, apublika očekuje odgovore na pitanja o njihovom odnosu i svemu što je usleilo nakon ''Elite 9''.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', a ovo veče voditelja Ana Radulović ugostila je u studio Filipa Đukića i Teodoru Delić, a nareno uključenje bilo je od Marije iz Obrenovca.

- S obzirom da je bila veridba, posle toga se desila situacija sa Filipom. Kako može biti sa nekim ako ne oseća nešto prema nekome? Kako je mogla da se vrati Bebici? - pitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada su se te stvari izdešavale, negde je on meni sebe predstavio da se promenio i da je drugačije. Ja nemam ništa ni sa kim ako nemam neka osećnja ili sviđanje. Pomirila sam se drugi put sa Nenadom jer je rekao da se menja. Pustila sam to da mi i pokaže. Meni je prioritet posao, obaveze i porodica... Stvari se jesu promenile. Pustiću neka vreme pokaže. Kada sam izašla sačekao me je šamar realnosti. Izgubi se negde svest unutra. - rekla je Teodora.

- Ja nisam spreman da odgajam tuđe dete. Nismo mogli da se odvojimo u onom prostoru. Bilo je jače od nas - rekao je Filip.

- Kad pogledaš bilo je jako i sa Teodorom - rekla je gledateljka.

- Bilo je i sa Aneli i duže je trajalo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta znači to da nisi spreman da odgajaš tuđe dete? - pitala je Ana.

- Ne bih imao slobodu. Ne bih mogao da se opustim. Treba živeti, pa pubertet. - rekao je Filip.

- Zašto smatraš da si se ove godine bolje plasirala nego Bebica? - pitala je Ana.

- Mislim da sam mnogo otvorenija bila i da su me ljudi bolje upoznali. Malo sam im se više otvorila. Malo su me upoznali više. Pokazala sam iskrenost i bila sam direktnija, da imam testise svima sve da kažem. Mislim da su prepoznali moju hrabrost.- rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je bio najneiskreniji? - pitala je Ana.

- Anita je meni neko ko nije stajao u tim momentima kada su je suočavali sa njenom istinom i prošlošću. - rekla je Teodora.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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