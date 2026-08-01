'Bila si u metno selu gde sam ti...' Janjuš prozvao Milenu, ona mu brutalno odgovorila: Branio si majci da vidi sina koji se slikao sa OnlyFans (VIDEO)

Šokantne stvari su izrečene!
U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića. Usledilo je novo uključenje a gledateljka je upitala Milenu zbog čega je pominjala Janjuševu čerku:
- Koja si ti majka, pominješ Janjuševu ćerku? Janjuše pokaži Darku kako jedna baka izgleda koja ima unuke - dodala je gledateljka.
- Biljana jesi to ti? - upitao je Janjuš.
- Jesam, a Milena kakav si ti čovek kada si Janjušu i ANđelu mogla da pričaš te stvari, oni su gospoda za tebe - dodala je gledaltejka.
- To govori o vama, podržavate ženomrzce - dodala je Milena.
- Anđelo gde ti je mozak bio da pošalješ poruku ovoj rugobi ? - upitala je gledateljka.
- Hvala na svemu, iskreno počeli smo komunikaciju, i bilo je zanimljivo,. Ona je mene navlačila, ali ja nisam svako hteo da budem sa njom, a ona ako ima fotografije neka ih pošalje. - dodao je Anđelo.
- Milena posveti se svojim sinovima, karma je ku*ka, vodi računa - dodala je gledateljka.
- Ponovo ću reći da moja deca i moji bivši suprug, nikada nisu nikoga vređali, a njih su stalno pominjali - dodala je MIlena.
- Milena je bila u metno selu, a ne u Etno selu, u metno selu sam ti ga metnu - govorio je Janjuš,
- Ti si trebao da vodiš računa o tome što ti je brat prodavao slike na OnlyFansu - govorila je Milena.
- Pu sve ti je*em, ti mi pominješ pokojnog brata - govorio je Janjuš.
- Šta je ovo, sramota - dodao je Anđelo.
- Ti si meni psovao mrvu majku, šta je problem, ti si maltretirao svoju majku kada je išla da vidi vašeg brata, a njenog sina - dodala je MIlena.
- Ti nisi normalna ženo - govorio je Janjuš.
- Je l ti majka nešto rekla što si me vređao - govorila je MIlena.
- Ovo je sramota, je*em ti mater - govorio je Janjuš.
Autor: N.B.