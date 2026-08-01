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'Bila si u metno selu gde sam ti...' Janjuš prozvao Milenu, ona mu brutalno odgovorila: Branio si majci da vidi sina koji se slikao sa OnlyFans (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokantne stvari su izrečene!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića. Usledilo je novo uključenje a gledateljka je upitala Milenu zbog čega je pominjala Janjuševu čerku:

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- Koja si ti majka, pominješ Janjuševu ćerku? Janjuše pokaži Darku kako jedna baka izgleda koja ima unuke - dodala je gledateljka.

- Biljana jesi to ti? - upitao je Janjuš.

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- Jesam, a Milena kakav si ti čovek kada si Janjušu i ANđelu mogla da pričaš te stvari, oni su gospoda za tebe - dodala je gledaltejka.

- To govori o vama, podržavate ženomrzce - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo gde ti je mozak bio da pošalješ poruku ovoj rugobi ? - upitala je gledateljka.

- Hvala na svemu, iskreno počeli smo komunikaciju, i bilo je zanimljivo,. Ona je mene navlačila, ali ja nisam svako hteo da budem sa njom, a ona ako ima fotografije neka ih pošalje. - dodao je Anđelo.

- Milena posveti se svojim sinovima, karma je ku*ka, vodi računa - dodala je gledateljka.

- Ponovo ću reći da moja deca i moji bivši suprug, nikada nisu nikoga vređali, a njih su stalno pominjali - dodala je MIlena.

- Milena je bila u metno selu, a ne u Etno selu, u metno selu sam ti ga metnu - govorio je Janjuš,

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- Ti si trebao da vodiš računa o tome što ti je brat prodavao slike na OnlyFansu - govorila je Milena.

- Pu sve ti je*em, ti mi pominješ pokojnog brata - govorio je Janjuš.

- Šta je ovo, sramota - dodao je Anđelo.

- Ti si meni psovao mrvu majku, šta je problem, ti si maltretirao svoju majku kada je išla da vidi vašeg brata, a njenog sina - dodala je MIlena.

- Ti nisi normalna ženo - govorio je Janjuš.

- Je l ti majka nešto rekla što si me vređao - govorila je MIlena.

- Ovo je sramota, je*em ti mater - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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