Besan kao ris! Mevlida se hitno uključila u program, Asmin joj zabranio da priča o Maji, pa mu Matora i Dača odbrusili: Dodvoravaš se Maji! (VIDEO)

Novo izdanje emisije „Narod pita“, koje vodi Darko Tanasijević, okupilo je Jovanu Tomić Matoru, Asmina Durdžića i Daču Virijevića, koji su pred kamerama govorili o aktuelnim dešavanjima i odnosima koji i dalje intrigiraju javnost. Dodatnu pažnju privuklo je telefonsko uključenje Mevlide Durdžić, Asminove majke, koja je iznela svoj stav o porodičnim odnosima i aktuelnim sukobima.

Mevlida Durdžić je dala svoj su o tome što Asmin Durdžić nije otišao u Dubrovnik da vidi ćerkicu Noru, ističući da je ona pri stavu, da bi tamo došlo do okršaja sa porodicom Aneli Ahmić.

- Dobro veče, Mevlida Durdžić je kraj telefona. Što se tiče toga što Asmin nije otišao u Dubrovnik da vidi Noru, Matora ti neke stvari korektno kaže, neke stvari bi ti i ja rekla, ali ne sve. Što se tiče viđanja Nore, treba da je vidiš preko suda i sa advokatom. Mi smo tu za tebe, ja sam ja za to. Nemoj u Dubrovnik da ideš, jer tamo po tebe nije dobro. Grofica je znaš i sam šta javno pisala - rekla je Mevlida.

- Aneli se oglasila i nešto sasvim drugo rekla - rekla je Matora.

- Da, ali se Aneli ne pita ništa, nego radi kako joj Ahmići kažu, to je istina - kazala je Mevlida.

- On zbog sebe treba da ode, pa makar i na pet minuta da vidi svoje dete - dodala je Matora.

- Ja sam rekla da Aneli može negde da dođe sa Norom da je Asmin vidi, ne znam čemu to da on ide negde, da mu neko dovodi dete - kazala je Mevlida.

- Džaba sve kad on ne želi da reši problem - rekao je Dača.

- Asmin je najbolji otac na svetu, to zna i Aneli, on je takac, on je dobar, najbolji je na svetu - kazala je Mevlida.

- Mama, samo da kažem da ti nećeš pričati o Maji Marinković - rekao je Asmin.

- Asmine, ja sam voditelj ove emisije i nisi ni čuo pitanje koje sam želeo da postavim, a prekidaš me - rekao je Darko.

- Sram da te bude. Nisi dao Darku da postavi pitanje, majku si ponizio jer te ona brani, a ti joj na sve to braniš da priča. Maji se uvačkiš u du*e - rekla je Matora.

- Ako raskinu, ona će da izmisli ko zna kakav razlog, tek će on videti kad im dođe kraj veze - rekao je Dača.

- Moja mama ne može da komentariše Maju - rekao je Asmin.

- Nisi ni čuo šta sam želeo da pitam, a ti si krenuo da vičeš i meni braniš da postavim pitanje, a moj posao je da budem na svom radnom mestu i vama postavljam pitanja - rekao je Darko.

- Ja sam rekla da vređam Maju ne želim, ali da pričam o toj devojci neću, jer i sam znaš Asmine šta je pričala. Što se tiče Aneli, rekla sam da može dovede Noru Asminu, a onda govori da mora da ode u Dubrovnik Asmim da bi video dete - kazala je Mevlida.

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Autor: S.Z.