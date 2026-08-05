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To bi bilo smešno: Filip otkrio da li je oprostio Luki vezu sa Anitom, pa sa Anđelom komentarisao njenu trudnoću (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Opa!

Usledilo je novo uključenje u emisiju "Narod pita", te se voditelj Darko Tanasijević pozdravio Gocu iz Borče.

- Fićo, sada gledam ovaj klip sa Aneli, veruj ti meni da si se ti malo zaljubiška - rekla je gledateljka.

- Jesam, ja sam to i priznao ali i dalje ja nisam spreman da odgajam tuđe dete. - rekao je Filip.

- Anđelo tebe će gledateljke da ožene - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da pitam Boginju, gledam je na tiktoku, gde je Kiki - upitala je gledateljka.

- Tu je, lajva, radi - rekla je Boginja.

- On mene toliko zasmejava, a ti si mi super. Nisi mi ista u Eliti i na Tik Toku. - rekla je gledateljka pa je Boginja otkrila zbog čega je imala sukob sa Aneli:

- Rekla je da ja nemam oseća za majke, i tu je nastao karambol. Mnogo ona glumi žrtvu u rijaliju - rekla je Boginja.

- Nije njoj lako, ali to je sama birala, kada je ušla u Elitu - rekao je Filip pa je otkriop da li se čuo sa Lukom Vujovićem:

- Nisam, ja sam njemu oprostio, za ono što je on uradio, meni ne bi bilo normalno da odemo na piće on Anita i ja,meni je to nenormalno. Moram da kažem da ja nikada ne bih pravio dete u rijalitiju - rekao je Filip pa je Anđelo dodao:

- Meni je to prebrzo, iskreno, nisu se dovoljno poznavali kada se to desilo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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