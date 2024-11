'AUSTRALIJSKI GRIP JE STIGAO U SRBIJU' Doktorka upozorava: Može dovesti i do upale mozga, a evo gde se pojavio i koji su simptomi! (VIDEO)

Najbolje je vakcinisati se na vreme, poručial je za Novo jutro TV PINK, specijalista opšte medicine, prim. dr Biserka Obradović.

U Italiju je stigao mutirani soj virusa sa južne hemisfere, poznatiji kao australijski grip.

- Virus je sezonski, njega nismo imali u toku leta, njegova sezona počinje u novembru, decembru i januaru. To je sezona gripa, a on mora od nekud doći, a to je suprotna hemisfera, gde je bilo hladnije - rekla je Obradović.

Kako kaže, sada se i kod nas u Kragujevcu pojavila prva osoba koja je obolela od ovog virusa.

- Virus gripa nije tako banalan virus, itekako znamo da smo imali i ranije smrtnih ishoda kod nekih hroničara. On nastaje veoma brzo, kod njega inkubacija traje od 2 sata, do 2 dana, jako brzo se prenosi - rekla je doktorka.

Kako kaže, dolazi do velike glavobolje, vrtoglavice, visoke temperature, bola u mišićima, malaksalosti i čovek se oseća kao da ga je "voz pregazio".

- Imamo dve razlike između korone i virusa gripa. Mi prethodnih godina nismo imali epidemije gripa, međutim, on se sastoji iz dve faze. Prva je virusna i koja može trajati od 3, 5, do 7 dana, i druga faza je faza sa komplikacijama - rekla je ona.

Kako kaže, nešto što razlikuje ovaj grip od korone, jeste bol u očnim jabučicama. Dodaje da pokretanje očnih jabučica izaziva bol.

- Zapaljenje mozga može da bude virusni, a isto tako može biti i bakterijski. To nastaje velikim padom imuniteta. To su komplikacije, druga faza ovog virusa. On napada mozak, napada neurone, imamo glavobolju, vrtoglavicu, kao i bol pri pokretanju - rekla je doktorka.

Kako kaže, virus tek počinje, osnovno je da jačamo svoj imunitet, da kada se virus pojavi, da se ne kuražimo i ne preležimo na nogama. Dodaje da je potrebno ostati kod kuće, i pomoći svom organizmu da ojača.

- Apelujemo na ljude da se što pre vakcinišu protiv gripa, jer kada se primi vakcina, minimum od 14 do 21 dan je vreme koje je potrebno da se stvore antitela protiv tog virusa - rekla je ona.

Autor: Aleksandra Aras