Smanjite kalorije i masnoću u krvi: Otkrivamo vam koje su 4 najzdravije zamene za puter

Postoji mnogo ukusnih i hranljivih alternativa za puter.

Puter je nesumnjivo ukusan sastojak i glavna namirnica u mnogim domaćinstvima. Međutim, to nije najbolji izbor za svakoga. Treba da ga izbegavaju osobe s intolerancijom na laktozu, osetljive na mleko ili one koji slede biljnu ishranu.

Takođe, budući da puter sadrži holesterol i zasićene masti, on se ne preporučuje osobama koje imaju problema sa srcem. Jedna supena kašika ovog namaza sadrži 30 miligrama holesterola (otprilike deset posto dnevne vrednosti) i sedam grama zasićenih masti (35 posto dnevne vrednosti za nekoga ko jede 2000 kalorija dnevno).

Dugo se smatralo da holesterol iz hrane negativno utiče na nivo holesterola u krvi, da povećava rizik od ateroskleroze (nakupljanja plaka na venama i arterijama), a time i rizik od bolesti srca. Međutim, novija istraživanja nisu pronašla tako direktnu korelaciju između holesterola iz hrane i bolesti srca.

"Konsenzus je već neko vreme da prekomerna konzumacija zasićenih masti povećava rizik od srčanih bolesti zbog njihovog učinka na povećanje lošeg holesterola", otkrila je za Real Simple registrovana dijetetičarka i stručnjakinja za sportsku ishranu Destini Mudi.

Uprkos ovim tvrdnjama, s obzirom na to da je utvrđeno da i holesterol i zasićene masti u ishrani potencijalno doprinose pogoršanju rizika od srčanih bolesti, najbolje ih je konzumirati umereno. To posebno važi za one s već postojećim bolestima. "Ako već patite od bolesti srca, onda ćete svakako hteti da razmotrite alternativne oblike masti", istakla je Mudi.

Najzdravije zamene za puter:

1. Pire od jabuka

Ovaj voćni proizvod nije samo za decu, jer mnogi odrasli, takođe, vole ukus i konzistenciju pirea od jabuka. I što je zanimljivo, tekstura i sadržaj pektina u umaku od jabuka čine ga savršenom zamenom za puter kad nešto pečete.

2. Maslinovo ulje

Ono ima mnoštvo zdravstvenih dobrobiti, posebno kada je u pitanju zdravlje srca, jer sadrži visoki udeo nezasićenih masnoća koje pomažu u snižavanju nivoa holesterola u krvi i upale u telu.

3. Puter od oraha

Puter od orašastih plodova ima mnogo toga da ponudi u pogledu zdravstvenih prednosti zahvaljujući sadržaju masti, proteina, vlakana i mikronutrijenata korisnih za srce. Dodatni je bonus što je konzistencija putera od orašastih plodova vrlo slična konzistenciji omekšalog putera, što je savršeno za zdravo pečenje.

4. Pire od bundeve

Ako tražite zamenu za puter bez masnoće, bogat vlaknima i bogat vitaminom A, pire od bundeve je idealan. "Samo pola šoljice pirea od bundeve sadrži 500 posto dnevne vrednosti vitamina A", otkrila je Mudi.

Autor: Dalibor Stankov