Sezona je virusa: Evo kako da ojačate imunitet u prelaznom periodu i ostanete zdravi!

Nagla promena temperature, vetar i zatvoreni prostori idealni su saveznici virusa – evo kako da ih preduhitrite i sačuvate energiju i zdravlje.

Prelazni period između godišnjih doba oduvek je bio izazov za organizam. Jutra su hladna, dani topli, večeri vetrovite – a telo pokušava da se prilagodi čestim temperaturnim oscilacijama. Upravo tada dolazi do pada imuniteta, što virusi koriste kao idealnu priliku za napad. Iako prehladu često doživljavamo kao bezazlenu pojavu, ona može poremetiti svakodnevne obaveze, koncentraciju i kvalitet sna.

Prvi korak u prevenciji jeste doslednost u osnovnim navikama. Redovan san, balansirana ishrana bogata vitaminima C i D, kao i unos dovoljne količine tečnosti, predstavljaju temelj snažnog imunološkog sistema. Sveže voće, povrće, orašasti plodovi i fermentisani proizvodi poput jogurta doprinose očuvanju crevne flore, koja igra ključnu ulogu u odbrani organizma.

Jednako je važna i fizička aktivnost. Umereno kretanje na svežem vazduhu podstiče cirkulaciju i jača otpornost, ali bez naglih izlaganja hladnoći nakon znojenja. Slojevito oblačenje je jednostavan, ali efikasan trik – omogućava telu da zadrži optimalnu temperaturu bez pregrevanja ili pothlađivanja.

Ne treba zanemariti ni higijenske navike. Redovno pranje ruku, provetravanje prostorija i izbegavanje zatvorenih, zagušljivih prostora smanjuju rizik od prenosa virusa. U periodima povećane učestalosti respiratornih infekcija, važno je slušati signale koje telo šalje i reagovati na prve simptome.

Prevencija prehlade nije pitanje sreće, već svakodnevnih izbora. Ulaganjem u sopstveni imunitet, biramo energiju, produktivnost i dobro raspoloženje – a to je investicija koja se uvek isplati.

