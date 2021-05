Amazon, Apple neće dodatno naplaćivati muziku visokokvalitetnog zvuka

Amazon Music, koji je do sada naplaćivao za zvuk bez gubitaka, u ponedeljak je postao prva velika muzička usluga koja je pretplatnike nadogradila na taj format.

“Lossless” je kvalitetniji audio format koji čuva svaki detalj originalne audio datoteke bez kompresije kvaliteta tokom strimovanja.

Usluga Tidal, američkog repera Džej Zi-ja, bila je među prvima koji su razvili tehnologiju, naplaćujući 19,99 dolara mesečno za muziku bez gubitaka. Amazon Music Unlimited, gigant e-trgovine sa muzikom bez gubitaka, koštaće manje od polovine po standardnoj ceni od 9,99 dolara mesečno.

U odnosu na to, Apple je saopštio da će pretplatnici moći da slušaju ceo njegov muzički katalog sa više od 75 miliona pesama do sledećeg meseca u formatu bez gubitaka, ali i bez dodatnih troškova.

