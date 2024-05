'ONI SVAKE NOĆI IZVOZE VAŠE KORISNIČKE PODATKE' - Musk optužio WhatsApp za ozbiljnu zloupotrebu, a stigao i odgovor

Vlasnik bivšeg Twittera Elon Musk optužio je platformu WhatsApp za zloupotrebu podataka korisnika, na šta su oštro reagovali iz ove aplikacije.

"WhatsApp svake noći izvozi podatke korisnika", napisao je u twittu Musk, rekavši da se ovo radi zbog boljeg plasiranja reklama.

Ovo je izazvalo žustru debatu na društvenim mrežama, a na kraju je reagovao i sam direktor WhatsAppa Wil Cathcart.

"Ovo nije tačno. Ozbiljno shvatamo bezbednost korisnika i zato su vaši podaci enkriptovani. Niti dobijamo te poruke, niti ih noću izvozimo", odgovorio je on na Muskovu Twitter objavu.

Ovu debatu su ispratili mnogi korisnici društvenih mreža, pa je tako par njih primetilo da je Musk rekao "podaci" a ne "poruke", što može da se odnosi na metapodatke korisnika.

Nije baš sasvim jasno kakve dokaze Musk ima za ove tvrdnje, odnosno da li ih uopšte ima, ali je npr. stručnjak za sajber bezbednost Tomi Misk istakao da "WhatsApp ne deli poruke, ali deli neke metapodatke sa drugim Meta kompanijama, kao što su lokacija, konktakti ili online aktivnosti korisnika".

