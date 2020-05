VESIĆ ZA PINK: U naredne dve godine očekujemo da Beograd dobije još 110 kilometara biciklističkih staza! U planu su i „biciklističke ulice“

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za TV Pink da grad uveliko radi na tome da biciklistima olakša prohodnost kroz ceo Beograd.

Kako je rekao, plan je da se u naredne dve godine prošire biciklističke staze.

-U našim urbanističkim planovima koje smo doneli pre par godina planirano je oko 450 kilometara biciklističkih staza, od kojih 110 treba da bude završeno u naredne dve i po godine – rekao je Vesić za Pink dodajući da je cilj grada da se biciklističke staze šire i da Beograđani imaju još jedan alternativni prevoz.

-Naša namera je da širimo biciklističe staze. Epidemija koronavirusa je sve samo ubrzala. Prošle nedelje smo razgovarali sa udruženjima biciklista o tome šta zajedno da uradimo, a i premijerka Ana Brnabić ovo podržava – rekao je Vesić.

Kaže da je sledeći cilj da promena Zakona o bezbednosti saobraćaja, i da se uvede pojam „biciklistička ulica“.

-To će biti ulice gde će biciklisti imati prednost, i biće zabranjeno njihovo preticanje. U jednosmernim ulicama želimo da dozvolimo da biciklisti voze dvosmerno, pa bi samim tim imali veliku olakšicu u prevozu. Sa Vladom Srbije takođe razgovaramo da se omoguće subvenicije za kupovinu domaćih bicikala – rekao je Vesić, ističući da veruje da će na taj način olašati građanima kupovinu.

Kaže da se ove godine očekuje više od 7,7 kilometara bicklističkih staza, koliko je inače planirano.

-Uvek kada rekonstruišemo neku ulicu stavljamo i biciklističke staze, gde je to moguće – dodao je.

Kaže da je cilj da u Beogradu postoje i javne bicikle koje mogu da budu na raspolaganju građanima.

-Imali smo dva puta tender za javne bicikle, definisali smo 150 stanica, predviđeno je da na svakoj stanici bude između pet do deset bicikala ali verovatno još uvek nije vreme za to – rekao je on.

Parking servis takođe ima mogućnost u pojedinim garažama da porodicama ponudi bicikle na raspolaganje.

-Imate to na nekoliko naših garaža. Oni koji parkiraju, mogu besplatno da uzmu bicikle i koriste. Građani su jako zainteresovani za to – rekao je on.

Što se bazena tiče, Vesić kaže da se ubrzano radi na njihovoj pripremi za rad, jer kako kaže, pred nama je letnja sezona.

-Radi se ubrzano na letnjem bazenu, počinje poslednjeg dana juna. Zimski će biti na raspolaganju građanima poslednjeg dana maja. Do sada se nikada nije radila ovako temeljna priprema. Čekamo da epidemiolozi dozvole otvaranje bazena – kazao je Vesić.