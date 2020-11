Vesić o borbi protiv korone - Potrebna mera između ekonomije i javnog zdravlja

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je građani poštuju mere donete u ciljus prečavanja širenja korona virusa.

"Mnogo manje ljudi je na ulici, posle 21 sat kao da je policjski čas", rekao je Vesić.

On je istakao da mere imaju svoj cilj i izarzio nadu da će one trajati što kraće. Vesić je rekao da razume lekare i zabrinutost za javno zdravlje, ali je ukazao da mere koje skraćuju rad ugostiteljskih objekata do 18 sati ugrozavaju rad te grane privrede.

On je naglasio da se ne bori za ugostitelje, već za radna mesta i naveo da u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi, kojima je ugrožena egzistencija.

Vesić je ponovio da je potrebna mera između ekonomije i javnog zdravlja i da je zato neophodno da građani budu svesni da moraju da se štite.

"Moramo da sačuvamo radna mesta jer ako ne radi privreda neće biti para za zdravstvenu zaštitu", ukazao je Vesić.