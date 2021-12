Vesić otvorio međunarodni seminar o modernizaciji javnog prevoza u Beogradu

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić otvorio je danas međunarodni regionalni seminar pod nazivom „Modernizacija javnog gradskog prevoza u Beogradu”, koji je održan u hotelu „M” u okviru projekta koji finansira Vlada Japana kao donaciju našem glavnom gradu. On je tom prilikom zahvalio Vladi Japana na podršci koju pruža Srbiji.

– Vrednost donacija Japana Srbiji u poslednjih dvadeset godina iznosi skoro pola milijarde evra. Japan je i jedan od najvećih donatora beogradskom univerzitetu. Malo je zemalja pokazalo želju da pomogne našoj zemlji kao što je to uradio Japan, bez obzira na udaljenost između dve zemlje, zbog čega smo srećni što imamo takvog prijatelja. U Srbiji trenutno posluje više od trideset japanskih kompanija i uvek sam spreman da razgovaram s japanskim prijateljima o tome kako da još kompanija investira u Beograd – kazao je Vesić u izjavi za medije, navodeći primer da je jedna od najvećih svetskih kompanija „Itoču” trenutno angažovana na projektu deponije u Vinči zajedno sa francuskim „Suezom”.

Vesić je ocenio da je nama potrebna reorganizacija prevoza, jer će se u narednih osam godina u Beogradu desiti „tektonske promene koje dosad nisu viđene”.

– Do 2030. godine dominantno ćemo preći na šinski sistem javnog prevoza, što je velika i suštinska promena koja podrazumeva potpuno drugačiju organizaciju. Prva linija metroa biće završena 2028, a 2030. druga linija. Očekujemo da do kraja ovog meseca bude potpisan sporazum o rekonstrukciji i izgradnji BG voza, što je u planu da se radi pet-šest godina. Takođe, uradićemo i 42,6 kilometara novih tramvajskih linija i to na čitavoj levoj obali Dunava, od Požeške prema Ceraku i od Jurija Gagarina prema Bežanijskoj kosi. Na ulicama će biti mnogo manje autobusa, i to hibridnih, električnih ili na prirodni gas, odnosno nećemo imati nijedno vozilo na fosilna goriva – istakao je Vesić.

Takva promena, dodao je Vesić, zahteva potpunu reorganizaciju javnog prevoza i stvara velike mogućnosti za uštedu.

– Naše linije postavljene su osamdesetih godina, a grad se u međuvremenu menjao. Neki delovi su se „ispraznili”, neki „punili”, a javni prevoz to nije pratio zbog čega negde imamo poluprazne, a negde prepune autobuse. Zato će pomoć Vlade Japana i agencije „Džajka” u tome da sami organizujemo javni prevoz biti od velikog značaja – naveo je Vesić, podsećajući da se sledeće godine navršava 140 godina diplomatskih odnosa između Japana i Srbije.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević je podsetio da je ovu međunarodnu konferenciju organizovao Sekretarijat za javni prevoz sa Japanskom međunarodnom agencijom za saradnju, a finansirala ju je Vlada Japana.

– Zajedno sa japanskim kolegama želimo da doprinesemo daljem unapređenju sistema javnog prevoza putnika u Beogradu. Ovaj projekat traje 36 meseci i ima nekoliko segmenata. Prvi podrazumeva unapređenje upravljanja sistemom javnog prevoza putnika, drugi kontrolu operatera odnosno prevoznika u sistemu i treći – kako da povećamo naplatu prevoza u Beogradu. U okviru tog projekta predviđene su obuke u Japanu, zatim u odabranim gradovima u Evropi, kao i ovi godišnji seminari u Beogradu – rekao je Vasiljević.

On je dodao da su do sada kolege iz Japana analizirale sa kolegama iz Saobraćajnog fakulteta sistem javnog prevoza u Beogradu i napomenuo da će jedan od rezultata biti studija koja će dati preporuke na koji način se ovde može unaprediti sistem kako bi postao funkcionalniji i organizovaniji.

Ambasador Japana u Srbiji Takahiko Kacumata izjavio je da očekuje da će se ovim projektom kvalitet vazduha poboljšati, jer je to glavni problem u Beogradu koji treba da se reši.

– Gledajući u prošlost i odnose između Srbije i Japana, 2003. godine, kada se Srbija suočavala s ekonomskim i političkim poteškoćama, Japan je donirao 93 „žuta” autobusa. Ovi autobusi su simbol našeg prijateljstva – rekao je Kacumata.

Događaju je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.