Damir Handanović, direktor CEBEF-a, pozvao je, u uključenju u program TV Pink, sve Beograđane i građane Srbije da posete manifestaciju 'Beogradska zima' i beogradsko klizalište.

- Ovo je najveće klizalište na Balkanu. Prostire se na 2 000 kvadratnih metara, a Grad Beograd i CEBEF su ovo organizovali i jednostavno smo srećni što deca, naši stariji sugrađani, i oni koji nisu iz Beograda i dolaze u naš lep grad mogu da uživaju na ovom divnom ledu na Trgu Republike - kaže Handanović.

On je svima čestitao i pravoslavnu Novu godinu i poželeo sve najbolje.

- Klizalište radi od 10 sati do deset uveče. U slučaju padavina, klizalište se privremeno zatvori da bi se očistilo i ponovo bilo u funkciji. Do 350 ljudi može u svakom trenutku da bude na klizalištu. To je prema epidemiološkim propisima dozvoljeno. Mi smo odgovorna ustanova kulture koja se bavi ne samo klizalištem i zimskim čarolijama. Evo, već pripremamo i 50. FEST. Ja se sastajem i formalno i neformalno sa članovima odbora. Jugoslav Pantelić je izabrao filmove koje ćemo gledati na jubilarnom FEST-u - rekao je on.

Kako je istakao, na Festu će se naći filmovi koje je izabrao direktro FEST-a Jugoslav Pantelić.

- On je odabrao fantastične filmove i jedva čekam da taj fest počne.