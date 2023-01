Šapić: Spajanje Bulevara patrijarha Pavla sa Mostom na Adi rasteretiće saobraćaj

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas završene radove druge etape rekonstruisanog Bulevara patrijarha Pavla, deonicu od Košutnjaka do Ulice Pere Velimirovića. On je najavio da će, nakon dobijanja građevinske dozvole, za mesec i po do dva početi radovi na deonici od Košutnjaka do Mosta na Adi.