'DOBAR DAN NARODE, MOLIM VAS PRIPREMITE VAŠE KARTE': 'Beli' krenuli sa kontrolom u prevozu! Putnici u šoku, evo šta su im tražili!

Novi sistem naplate karata "Beograd Plus" počeo je pre nekih desetak dana, a "Beli" su od jutros zvanično krenuli sa kontrolom karata.

Putnici više ne koriste „Beogradske kartice“, već se karte plaćaju SMS-om, a pored toga građani mogu da kupe karte u papirnoj formi.

Oni koji jutros nisu kupili kartu imali su sreće, s obzirom da "Beli" danas neće pisati kazne već će samo izricati usmena upozorenja.

Jutros su "Beli" krenuli da obilaze autobuse:

- Dobar dan narode, kako ste? Komunalna milicija, molim vas pripremite vaše telefone i karte - obratio se putnicima komunalni milicioner nakon ulaska u autobus.

Mnogi putnici su se iznenadili, a krenuli su međusobno da šapuću: "Jao ja nemam kartu, šta da radim?", "Kako se šalje ova poruka da kupim sad kartu?"

Komunalni milicioner tražio je dokaz o kupovini karte samo od nekoliko putnika, tako da je onima koji nisu kupili karte laknulo.

- Meni su jutros u prevozu tražili kartu, ali nisam imala. Rekli su mi da je kazna 5.000 dinara i zamolili me da ubuduće kod sebe imam kartu ili da pošaljem SMS. Bili su pristojni, zaista ne mogu da grešim dušu. Kazali su i da danas neće pisati kazne već da će samo da upozore putnike - ispričala nam je jedna starija gospođa.

Uverili smo se u to i da je ova sistem kontrole drugačiji od prethodnog kada su karte proveravali kontrolori.

- Ne mogu da kupim kartu SMS-om sa svog telefona, nemam tu opciju. Ne znam šta da radim, gužva je da idem da čekam red da bih kupila papirnu kartu - požalila nam se jedna žena.

Detaljan cenovnik

SMS poruka se šalje na broj telefona 9011, a u tekst poruke potrebno je upisati „tekst karte“ u zavisnosti od toga šta se kupuje. Što se tiče cenovnika, od srede, 17. maja važi sledeće: VREMENSKA KARTA – 90 MIN Zona A – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku A90 Zona B – cena 50 dinara, tekst karte za SMS poruku B90 Zona C (A+B) – cena 100 dinara, tekst karte za SMS poruku C90 DNEVNA KARTA – 1 DAN Zona A – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku A1 Zona B – cena 120 dinara, tekst karte za SMS poruku B1 Zona C (A+B) – cena 150 dinara, tekst karte za SMS poruku C1 NEDELJNA KARTA – 7 DANA Zona A – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku A7 Zona B – cena 800 dinara, tekst karte za SMS poruku B7 Zona C (A+B) – cena 1000 dinara, tekst karte za SMS poruku C7 MESEČNA KARTA – 30 DANA Zona A – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku A30 Zona B – cena 2200 dinara, tekst karte za SMS poruku B30 Zona C (A+B) – cena 3300 dinara, tekst karte za SMS poruku C30 Zona A: Novi Beograd, Zemun, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Vračar, Rakovica, Palilula, Zvezdara, Surčin, Grocka (severno od puta 347 Vrčin-Zaklopača) Zona B: Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Grocka (južno od puta 347 Vrčin-Zaklopača)