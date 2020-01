UPOZNAJTE ŽAKLINU I PRCKA! Maja i Janjuš više NE POSTOJE, sve dok ne vrate 12.000 Drvetu mudrosti, OVO su njihova zvanična imena! (VIDEO)

Najkreativnija kazna do sad!

Nakon što je izgubio pozajmicu od 10.000 koju je uzeo od Drveta mudrosti, Marko Janjušević Janjuš se vratio sa Majom Marinković u Rajski vrt, kako bi pokušao da se izvadi iz situacije. Podsetimo, Janjuš je trebalo da vrati 12.000 do 10 do 3, a on to nije uspeo.

Malo ste poranili, još nema 10 do 3. Šta se dogodilo? - upitalo je Drvo.

Izgubili smo sve. Možemo li da se vadimo? - pitao je Janjuš.

Nije to ništa strašno, mada, ipak mi duguješ novac. Možete slobodno da se vadite, nemam ništa protiv. Slobodno smislite kako ćete zaradite novac, koji ćete mi vratiti. Ti i Maja i više niste Janjuš i Maja, nego Prcko i Žaklina i tako će vas svi u kući oslovljavati, dok mi ne vratite novac. Nema više Janjuša i Maje, nego Prco i Žaklina - reklo je Drvo.

Nemoj, molim te. Neću moći da vratim novac do kraja rijalitija. Šta misliš da se non-stop družimo, da spavamo sa Prcom i Žaklinom? Da budemo jako bliski? - predložio je Prcko.

Možete da radite šta hoćete, ali kao Prcko i Žaklina. Od sada svima morate reći da su to vaša imena - poručilo je Drvo.

Ha, na "Zadrugoviziji" nastupaju Prcko i Žaklina - smejala se Žaklina.

Nemoj, molim te, da me na "Zadrugoviziji" zovu Prcko - preklinjao je Prcko.

Više se na imena Maja i Janjuš ne odazivate - poručilo je Drvo.

Prcko i Žaklina su izašli iz Rajskog vrta i krenuli da se predstavljaju svojim cimerima.

