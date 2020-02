OVO SE NE PROPUŠTA! Tomović DOVEO DEVOJKU u "Magazin in"! Isidora rešila da ispriča SVE, Vladimir žestoko potkačio Minu Vrbaški! (VIDEO)

Bivši učesnik "Zadruga" kod Sanje Marinković gostovao je zajedno sa svojom lepšom polovinom, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala njegove odnose sa drugim devojkama u rijalitiju.

Autorka i voditeljka emisije "Magazin in" Sanja Marinković ove subote će sa svojim gostima razgovarati o poverenju, ljubavi, vernosti i svim drugim preduslovima za zdrav, uspešan i kvalitetan emotivni odnos. Svoje mišljenje na datu temu izneće glumac Milan Kalinić, kreatorka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević, bračni par Đogani - Vesna i Đole, kao i bivši učesnik Vladimir Tomović, koji se prvi put u jednoj televizijskoj emisiji gostuje zajedno sa svojom emotivnom partnerkom Isidorom Arsenijević.

- Konačno, devojka Vladimira Tomovića! Isidora, ti postojiš? - iznenađena je bila i Sanja, na početku emisije.

- Ja postojim, od juna postojim... Ja sam zvanična devojka - pohvalila se odmah ona.

Njen odgovor inspirisao je Kalinića, koji je odmah uskočio sa dodatnim pitanjem, ovog puta za Tomovića.

- A imao si i nezvanične?

- Imao sam jednu katastrofu ovamo u rijalitiju, kukala mi majka - požalio se Vladimir koji je, po svemu sudeći, aludirao na Minu Vrbaški.

- Meni to ne smeta, meni je to baš drago... Samo neka one tebe gledaju - dodala je Isidora, čime je stavila do znanja da joj prija to što njen partner važi za poželjnog muškarca oko kojeg obleću devojke.

Ne propustite novo izdanje emisije "Magazin in" u subotu 8. februara u 17 sati na TV Pink!

Autor: D.T.