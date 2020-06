LAŽI, PREVARE I MANIPULACIJE! "Trenutak istine sa Minom i Edom" razotkrio je namere ovih takmičara, NIŠTA više neće biti isto!

Ipak, bili su iskreni za neke stvari!

Tokom jučerašnjeg dana, na lični zahtev, Mina Vrbaški i Edis Fetić učestvovali su u poligrafskom ispitivanju, a zadrugari su rezultate saznali u emisiji "Trenutak istine", koju je vodio Darko Tanasijević, urednik zabave na portalu Pink.rs.

Prvi na redu bio je Edo, koji je započeo emisiju neiskrenim odgovorima. Između ostalog, saznalo se sve o Fetićem pretnjama koje je upućivao Dragani, zadrugari su imali prilike da čuju da je on, iako je to ponovo negirao, osramoćen zbog veze svoje ljubavnice sa Vladimirom Tomovićem, Edo je konačno priznao i da je bio intiman sa svojom zakonitom suprugom Zilhom Karišik pre ulaska u "Zadrugu", ali je isto tako dokazano da Draganu voli više od nje. Poligraf je pokazao i da Zilha nije znala za njegove namere, kao i da Dragana nije žrtva njihove "zavere", kako su neki od zadrugara sumnjali u to.

Mnogi takmičari komentarisali su odnos ovoj dvoje zadrugara, a neki su priznali da su i pre poligrafa, ali i nakon, zbunjeni ovim odnosom.

Nakon Edovog trenutka istine, na red je došla i Mina. Mensur Ajdarpašić, publika i zadrugari imali su prilike da čuju da je Mina u početku imala nameru da diskvalifikuje Ajdarpašića. Ona je tvrdila da je to govorila kako bi se dodvorila Vladimiru Tomovića, za koga i dalje navodi da joj je pretio.

Dokazano je i da je Mina glumila veći deo svoje depresije, kao i da je namerno gladovala kako bi privukla Mensurovu pažnju. Ono u šta je Ajdarpašić najviše sumnjao tokom svoje veze sa Minom, da ona flertuje sa drugim momcima, pokazalo se kao istina. Možda najveći šok za ovu zadrugarku, koja je i dalje uporno tvrdila da to nije istina, bio je dokaz da je više volela svog dečka iz "Zadruge 1", repera Nemanju Đerića Đeksona od Mensura. Podsetimo, Mina uporno tvrdi kako nikoga nije volela kao Ajdarpašića, a poligraf je dokazao upravo suprotno.

Zbog mnogih detalja koji su isplivali tokom noći, Mina je završila u suzama nakon završetka emisije, a Ajdarpašić joj je kasnije prišao da je uteši.

Bez suza nije prošlo ni u ljubavničkom taboru Maja Marinković-Marko Janjušević Janjuš. Naime, tokom noći je bivši košarkaš zamerio svojoj ljubavnici što se oskudno oblači, kao i zbog toga što se skida gola ispred kamera. Maja se pravdala da to rade i druge takmičarke, ali uzalud. Histerija se proširila imanjem i trajala je do rane zore. Bez trzavica nije prošlo ni u hotelu "Zadruga", gde su se prepucavali Ivana Šopić i Stefan Karić.

Ostaje da vidimo da li je jutro pametnije od noći i kako će se ovi zadrugari ponašati danas.

Autor: M. P.