Rekla sve što joj leži na duši.

Ove noći održava se superfinale najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga", a za nekoliko sati saznaćemo ko će poneti laskavu titulu pobednika. No, pre toga, za portal Pink.rs razgovarala je Jasna, majka Ive Grgurić, jedne od superfinalistkinja, koja je nikada iskrenije ispričala sve što joj leži na duši.

DA LI JE PONOSNA NA ĆERKU?

- Ponosna sam, jako sam ponosna, srećna sam što ću je videti posle 10 meseci. Prvo ću je izgrliti, izljubiti, najviše mi fali njena blizina.

DA LI SE ČULA SA NJENIM BIVŠIM DEČKOM MARINKOM?

- Nisam u kontaktu sa njim, nismo se čuli, kako sam čula, on se ne ženi, saznala sam od neke osobe koja je njemu baš bliska.

O VEZI STEFANA KARIĆA I IVE

- Jesam, podržavala sam ih. Te svađe i ružne reči su mi smetale, ali ovako ne. On meni nije loš dečko, nemam ništa protiv njega. Zadruga vas očeliči. Na početku je bilo strašno, ali njemu neću uzeti ništa za zlo, mladi su ljudi. Te reči koje joj je pričao govore samo o osobi koja ju je izgovorila.

O VEZI FILIPA ĐUKIĆA I IVE

- To je njen izbor. Sve što ona izabere, ja ću prihvatiti. Ona mene nije slušala svakako, ja izbora nemam (smeh).

O IVINOJ AFERI SA STARIJIM MUŠKARCEM

- Nema tu podržavanja, to se tako dogodilo. O tome neću, to je duga priča, ali tako se dogodilo i to je to. Uvek sam na to gledala katastrofa, to nikad ne bih podržala. A podržavam da se pošteno zaradi, da svojim rukama stvara, Iva je kozmetičarka i tako uvek može da zaradi. Ja sam joj rekla: "Bolje da radiš kao kozmetičarka, nego bilo šta drugo da radiš".

Autor: N.V./O.B.