SVAKI MIŠIĆ NA SVOM MESTU JE! Biković oduševio nežniji pol, mokar i go! (FOTO)

View this post on Instagram

Najvažnije u životu... su tri stvari... I koliko god da je čovek srećan ili nesrećan ne sme da ih zaboravi... Treba da ih drži na umu... gde god da se nalazi. Jer ako ih zaboravi, vrlo lako može postati nesrećan. Koje tri stvari... ne znam iskreno. В жизни самое важное... это три вещи... и где бы человек не находился, главное помнить об этих трёх вещах. И не забыть. Держать в сознании если счастлив или если не очень счастлив... какие три... я не знаю, честно.