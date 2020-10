PROGOVORIO 15 GODINA MLAĐI DEČKO MAJE MARIJANE: Pevačica pričala o UDAJI, pa se on umešao: "Ne žurimo nigde!"

Lepo im je i bez papira!

Pevačica Maja Marijana uplovila je nedavno u romansu sa košarkašem Nenadom, koji je mlađi od nje, a sada je i on progovorio za javnost, pa otkrio da li će uskoro oženiti pevačicu.

Maja ima jasan stav kad je u pitanju razlika od 15 godina između njih.

- Pa, zašto da se uvek bavimo brojkama? Brojke priznajem samo u poslu, znači matematika i pare su to, a kad je reč o ljubavi, onda one ne postoje za mene - rekla je pevačica.

- Bog me je pogledao. Bez obzira na to što se ne radi, moj partner je tu da me čini srećnom. On zna koliko meni fali posao, tako da me svakodnevno iznenađuje nekim svojim emocijama i ponašanjem - dodala je.

Na pitanje da li će uskoro stati na "ludi kamen" pevačica kaže:

- Zašto me svi to pitate? (smeh). Papir je definitivno dokazao da nije bitan. Venčaju se, pa se razvedu očas posla. A oni koji se ne venčaju su zajedno godinama. Tako da to nije bitno, važan je trenutak.

I njen partner imao je šta da kaže na ovu temu.

- Videćemo, polako. Ne žurimo nigde. Ima vremena - rekao je on.

Autor: M.K.