ZADRUGARKE NAPRAVILE POBUNU TOKOM ŠESTE IGRE! Muškarci ih razočarali još jednom, Rialda poručila Kenanu da će sledeći put uloge biti OBRNUTE! (VIDEO)

Ne mogu da veruju šta im se dešava.

U šestoj igri na večerašnjoj "Ljubavnoj Izazoviziji" zadrugari su morali da igraju i prate pokrete sa ekrana na aparatu. Prva grupa je stupila na scenu, a igru je započeo Alen Hadrović. On je osvojio 8.300 poena. Čorba je zaplesao posle Alena, a on je osvojio 7.505 poena. Cvele je bio naredni takmičar, a on je osvojio 7.400 poena.

Fran Pujas se oprobao u igri posle Cveleta, a on je osvojio 5.050 poena. Poslednji takmičar prve grupe bio je Bora Santana, koji je osvojio 4.200 poena.

Prvi takmičar druge grupe koji je učestvovao u igrici bio je Nenad Lazić Neca. Neca je osvojio 4.250 poena, a Monika Horvat se smorila, jer je Lazić ponovo bio jedan od najgorih.

Ne možeš baš sve da izgubiš! Sledeći put ja radim tebi što bi ti trebalo meni - poručila je Monika.

Kenan Tahirović nastupio je posle Nece, a Rialda se šokirala zbog toga što je on ponovo među najgorima.

Ja ću da odbijem, a on će da mi plati honorar! Šteta što nije obrnuto da mi žene igramo - poručila je Rialda.

Stefan Karić osvojio je 5.300 poena. Lazar Čolić Zola osvojio je samo 3.900 poena. Poslednji takmičar druge grupe bio je Vladimir Tomović, koji je uspeo da osvoji 8.900 poena.

Došao je red i na treću grupu. Filip Car osvojio je 5.500 poena, dok je Danijel Višić uspeo da dostigne do 4.400 poena.

Janjuš se oprobao u igri nakon Danijela, a on je osvojio samo 3.300 poena, zbog čega se Nataši Radan ponovo slošilo, jer je već dva puta ispaštala zbog njega.

Mišel Gvozdenović osvojio je 4.400 poena, a onda je nastupio poslednji takmičar treće grupe, Kristijan Golubović.

Golubović je odlučio da se da kao i u svakoj igrici, a na kraju je bio među najgorima.

Autor: M. P.