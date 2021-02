Matora ponovo dokazala zašto važi za OZBILJNOG ŠOUMENA, Nataša je sve vreme pratila u stopu! Stručni žiri SAGLASAN: REŠILA SI ''GANGAMA''! (VIDEO)

Matora kao i uvek pokazala svoj talenat!

Pod rednim brojem 7. nastupile su Jovana Tomić Matora i Nataša Radan. Matora je poznata kao šoumen i uvek pripremi nešto novo za milionsku publiku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, a sada se potrudila da isprati svoju partnerku u večerašnjem plesu.

One su pripremile popularni planetarni hit "Gangam style" koji godinama biva na vrhovima plejlista širom sveta. Matora je na samom početku zapalila masu svojim plesnim pokretima, međutim, i Radanova je sve vreme pratila u stopu što do sada nije bio slučaj, obzirom na to da je Radanova do sada bila nešto statičnija tokom nastupa. Žiri je sve vreme tokom nastupa đuskao sa njima, a kakva energija je vladala scenom, možete pogledati ispod.

Njihov nastup detaljnije pogledajte u nastavku.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

Ovo je kreativna igračka rutina, kada se pojaviš znaš šta da uradiš! Svaka čast, a ti si Nataša samo mnogo lepa, a Matora je sve odradila! Stvarno svaka čast! - dodao je Đole.

I ja se nekada umorim kada igram, ali nastupi čine čuda - dodala je Vesna.

Matora, rešila si Gangama! Oduvala si batoni, bila si fem! - bio je oduševljen Milićević.

Nataša je lepa! - rekla je Slađa.

Matora je lepa, energija je odlična - rekao je Đani potom.

U nastavku ovog teksta možete pogledati komentare stručnog žirija.

Autor: Pink.rs