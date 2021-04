SADA SU ZAJEDNO, NEGDE TAMO: Tozovac je ovako pričao o svom druženju sa Tomom Zdravkovićem, jednom su se čak i POTUKLI

Ovo malo ljudi zna.

Sve je iznenadila rano jutros vest da nas je napustio legendarni Predrag Živković Tozovac. Pevač nas je napustio u svojoj 85. godini, nakon višednevne borbe sa opakim koronavirusom. Iako je delovalo kao da će uspeti da se oporavi, izašao je iz bolnice, ali je njegovo stanje naglo pogoršano i primljen je na VMA, gde je i preminuo.

Mnogi se danas prisećaju raznih dogodovština sa Tozovcem, a nešto što se prepričava jeste intervju legendarnog pevača kada je govorio o svom kolegi Tomi Zdravkoviću.

- Ne mislim da je Toma bio boem. On je bio veliki umetnik, sjajan pevač, božanstven pesnik. Žao mi je što je umro prerano. Bio je veliki kavaljer. Čak i raspusnički kavaljer. Ako je to boemština, ajde bio je i boem! Samo, on je spojio dve stvari koje su opasne po život. Voleo je da pije i nije imao granicu.

Jednom prilikom je Tozovac ispričao kakvu je neprijatnost imao sa Tozovcem kada je pokušao da ga "skloni od čaše".

- Jednom sam pokušao i on me je nokautirao. Posle jednog našeg nastupa čekali su ga neki momci s kojima je on hteo silom da ode da pije. Jedva sam ga odvukao do sobe. I u sobi smo se potukli. Udario me je tako da sam mislio da me je nokautirao. Onda sam ga dva-tri-četiri puta dobro ošamario i on se smirio. Sedeo sam još sat i zaspao, jer je za nekoliko sati trebalo da krenemo dalje.

Autor: N.V.